“Ya la perdimos": Briggitte Bozzo traiciona a su equipo en La Casa de los Famosos, ¿será la nueva villana?

Briggitte Bozzo, integrante del equipo “Mar” en La Casa de los Famosos México, ha comenzado a generar tensión entre sus compañeros, quienes perciben un claro distanciamiento y frialdad en su comportamiento.

Mario Bezares, Arath de la Torre, Karime Pindter y Gala Montes han notado cómo la joven actriz ha cambiado de actitud, alejándose del grupo que hasta ahora la había respaldado.

El cambio en Briggitte comenzó a notarse tras la salida de Adrián Marcelo, quien también formaba parte de “Mar”.

Desde entonces, la actriz ha empezado a acercarse más a los habitantes del cuarto tierra, sus rivales directos en el reality: Agustín Fernández, Sian Chiong y Ricardo Peralta. Este acercamiento ha despertado sospechas entre sus compañeros, quienes comienzan a cuestionar sus lealtades dentro del juego.

En una conversación entre Arath, Mario y Gala, discutieron las actitudes de Briggitte: “Ya la perdimos, nos ignora, no quiere estar con nosotras. Hace la ley del hielo”, comentó la actriz sobre su compañera.

En la plática, surgió el tema de que Briggitte estaría enamorada de Sian Chiong y por eso su distancia. También le reprocharon haber llorado cuando Adrián Marcelo se fue del reality. “Resulta que la defiendo de él (Adrián) y ahora ella (Briggitte) lo extraña. Sí estoy sentida”, dijo Gala.

“Que no vaya a cometer los mismos errores que ha cometido. Como que atraes a los semejantes, y por eso de repente sus relaciones son muy tóxicas, no sé si ella misma las haga tóxicas. Eso ya de darle de comer en la boca, espérame tantito, no está bien vaya, pero yo respeto”, dijo “Mayito” Bezares.

El giro en la conducta de Bozzo ha generado especulaciones sobre si podría convertirse en la nueva villana del reality, ya que su cambio de equipo podría alterar las estrategias dentro de La Casa de los Famosos. Los seguidores del programa no han tardado en expresar sus opiniones en redes sociales, en la que algunos critican su comportamiento mientras otros aplauden su audacia para moverse dentro del juego.

Con la tensión en aumento, la pregunta es si Briggitte Bozzo seguirá consolidando su nueva alianza con los habitantes del cuarto tierra, o si intentará reconquistar la confianza de su equipo original. Lo cierto es que su posición dentro del reality ha comenzado a generar un nuevo y emocionante drama.