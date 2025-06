Xander, hijo de Karina, inicia su carrera musical a 7 años de su transición de género: “Nunca tuve dudas”

El hijo de la cantante venezolana Karina ya tiene 19 años, desde los 12 inició su transición de género y hoy ha decidido comenzar su carrera musical

Xander mantiene una sonrisa franca, sin máscaras. Su voz es joven, pero firme, cargada de una sinceridad que desarma. A sus 19 años, el hijo de la icónica cantante venezolana Karina ha vivido más de lo que muchos podrían imaginar, y no habla desde la herida, sino desde la construcción de una vida auténtica. Su transición de género no fue un acto de rebeldía ni una respuesta apresurada, sino un proceso natural, acompañado por el amor, el estudio y la confianza de su entorno.

“Mis papás me han apoyado mucho, me dan libertad porque confían en mí”, expresó. Su madre, Karina, ha sido un pilar no sólo en privado, también en público, defendiendo a su hijo frente a un mundo que no siempre está listo para entender.

“La admiro porque no sólo me apoya a puertas cerradas. También lo hace ante el mundo, siempre ha luchado por mí y por lo que es justo”, enfatizó.

“EL PROCESO MÉDICO HA SIDO TRANQUILO, SÓLO HAN SIDO INYECCIONES”

A diferencia de muchas personas trans cuyos relatos están marcados por la confusión o el miedo, Xander siempre tuvo claridad. “No fue una decisión; fue algo que requirió estudio, conversaciones con psicólogos, con científicos… Tenía síntomas que necesitaban respuestas”, explicó.

Su transición fue planificada y guiada con cuidado, lo que marcó la diferencia: “No sentí miedo. Nunca tuve dudas”, afirmó con convicción. “Sólo pensábamos: ‘¿Con qué especialista debemos hablar ahora?’. Yo confié en mis padres, y ellos en mí”, expresó sobre cómo ha vivido emocionalmente este proceso que inició cuando tenía tenía 12 años y lo describe con mucha naturalidad.

“El proceso médico ha sido tranquilo, sólo han sido in-yecciones”. Xander no dramatiza ni minimiza; asume su experiencia con serenidad, como algo único y personal. Hoy se siente como cualquier joven de su edad. “Estoy explorando el mundo, pero lo que realmente me apasiona es el arte. Esto (su transición) es sólo una parte de mí, quizá la menos interesante”, puntualizó.

Aunque creció entre melodías y escenarios gracias a la carrera de su madre, Xander no quiere depender de su apellido ni de ese legado. Su meta es escribir su propia historia musical desde la autenticidad.

“Estoy enfocado en mis estudios, en mi música, y en trabajar duro. Mis padres me han dado pocos consejos porque no me quieren forzar a nada, quieren que mi carrera musical sea una decisión mía, que haga lo que haga, me haga feliz”.

Ahora Xander aspira a que su voz inspire a otros. Su primer sencillo se titula Mujer de miel y está orgulloso del gran trabajo que hizo.

“Empecé a componer canciones hace como un año, de repente me empezaron a salir las palabras y ya no pude parar de escribir. Esto pasó cuando me salí de la casa de mis padres y me mudé a Nueva York, donde empecé a experimentar tantas cosas que me gustaban como la música”, compartió.

SOBRE LA TRANSICIÓN DE XANDER

La cantante Karina reveló públicamente que su hijo inició su proceso de transición entre los 11 y 12 años.

En una entrevista con CNN en Español (2016), explicó que fue un camino acompañado por psicólogos, médicos y especialistas, siempre con el respaldo familiar. “Mi hijo es un niño feliz y saludable. Yo elegí ser la madre que lo ama y lo apoya”, declaró entonces. Desde ese momento, Karina se ha convertido en una de las voces más visibles en defensa de los derechos de los jóvenes trans en América Latina.