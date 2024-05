Wendy Guevara podría ser Miss Universo México: ¡Aceptarán mujeres trans en el certamen!

¡Y sí! Wendy Guevara podría llevarse otra corona, pero ahora como reina de belleza y es que con el anuncio de que la organización Miss Universo México aceptará mujeres trans en el certamen.

Martha Cristiana, quien asumió el cargo como directora de Miss Universo México, tras la destitución de Cynthia de la Vega, anunció algunos cambios que tendrá el certamen de cara al Miss Universo 2024 que se realizará en México.

“Estamos abiertos a que haya mujeres trans en nuestro concurso, por supuesto que sí, porque siempre me he preciado de ser una mujer incluyente. Siempre he sido activa y me considero feminista light... Es importantísimo que le demos una vuelta a esa narrativa que nos limita como sociedad”, expresó la también actriz en el programa matutino Sale el Sol.

A raíz de esto, los internautas se preguntan si Wendy Guevara alzaría la mano para ser candidata al certamen, pues cumple varios de los requisitos como su estatura, edad y ser una mujer trans.