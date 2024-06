Viuda de Julián Figueroa fue captada en una cita con un hombre y tomados de la mano: VIDEO

A 14 meses de la lamentable muerte del actor Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, su viuda Imelda Garza Tuñón, podría estar comenzando una nueva relación sentimental.

Imelda y Francisco Fernández Tovar, de quien se dice es un político, llegaron juntos y disfrutaron la función del musical, agarrándose de la mano en varias ocasiones.

El reportero de Ventaneando cuestionó a Imelda sobre quién era el hombre con la que andaba y nerviosa alegó que era un amigo.

“Sí, es un amigo, tranquilos. No, ahorita estoy bien concentrada en mi carrera, de hecho vienen cosas muy importantes”, dijo.

La nuera de Maribel Guardia alegó que en este momento no tendría tiempo para una relación debido a sus compromisos laborales. “Estoy apunto de terminar de mezclar una canción, voy a grabar otra nueva, voy estrenar obra ahorita en dos semanas, ando en friega en los ensayos, entonces sí, yo ando concentrada en eso”.

Sin embargo, la joven famosa aclaró que no está cerrada a tener una relación amorosa. “No, no, no estoy negada al amor”