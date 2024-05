Violeta Isfel aclara que su marido no es un “mantenido” y revela en qué trabaja

Las redes sociales no han tenido piedad con Violeta Isfel y su marido, Raúl Bernal, pues muchos aseguran que él es un mantenido y que lo único que hace es vivir tras la sombra de su famosa mujer.

Sin embargo, la actriz se sincera con TVyNovelas y explica que el hombre que se convirtió en su esposo en 2022 forma parte de su equipo de trabajo, convirtiéndose en una pieza clave para el desarrollo profesional de su mujer.

“La verdad es que si yo he logrado todas estas cosas que ves hoy día es porque realmente hacemos un equipo magistral, no solamente yo con mi esposo, sino también con mi hijo. Nos hemos aprendido a adaptar y entender que en la vida hay mucha chamba, pero también existen 80 cosas que no termino de aterrizar yo, y mi esposo es extraordinario en su manera de pensar, es muy inteligente, es quien me ayuda a aterrizar, a acomodar, a lograr, es quien está súper pendiente de mí para saber cuando estoy a punto de embotarme, y es como mi cable a tierra, me trae de regreso”, nos explica Violeta en nuestra entrevista.

Para la artista, la comunicación ha sido indispensable a la hora de ejecutar cualquier labor al lado de su esposo, pues siempre separa lo personal de lo laboral.

“Conversamos muchísimo sobre los planes que tenemos, incluso, para trabajar con las marcas en redes sociales o trabajar con los lugares que visitamos, hasta las aventuras que se nos ocurre para medios digitales y eso es algo que el público agradece muchísimo. Entonces es un trabajo en equipo, yo no podría hacer todo esto si estuviera sola, la realidad es que mi esposo y yo entendimos que nuestro matrimonio no es convencional, no es como el de todos los demás, nosotros tenemos un matrimonio muy especial, y eso lo agradezco muchísimo porque sabemos, perfectamente, dividir entre la chamba y nuestra relación, buscando siempre estos espacios para poder estar juntos como esposos, como amigos, como socios, cómplices, y luego, cada uno se pone en su lugar para sacar adelante todo el trabajo que tenemos”.

“YO NO PUEDO SEGUIR ESTE CAMINO SIN ÉL”

Violeta revela que en los peores momentos es que ha percibido la falta que le hace Raúl en su equipo, pues ella se presenta en la obra Lagunilla Mi Barrio, graba la comedia El príncipe del Barrio y además, hace conciertos con los 2000xSiempre.

“Hace poco nos dio influenza y tuvimos que dividir al equipo porque él se sentía fatal, se tuvo que quedar en casa y esos días que no pudimos estar juntos sí se siente que la maquinaria que logramos no funciona de la misma manera, se hizo un caos, fue muy complicado, yo me estreso mucho, aparte de que yo también estaba enferma y no lo sabíamos, lo supimos después, pasaron varias cosas”.

Conocer sus virtudes, pero también sus defectos les ha permitido mejorar la relación, así lo describe ella:

“Venimos trabajando juntos desde pandemia, en esa época teníamos como un año de casados y mi esposo estaba haciendo su chamba, yo estaba haciendo la mía, pero la prueba más grande fue justamente ese tiempo de crisis y confinamiento, se convirtió en una gran prueba para demostrarnos a nosotros mismos que de verdad yo no podría seguir adelante en este camino de la vida si no es con mi esposo, por eso nos casamos por el civil, para legalizarnos. Pero quién sabe si habrá otra boda, he visto varios videos en las redes que se puso de moda viajar y casarte por los rituales de determinado país, no lo hemos pensado, pero si mi esposo quisiera yo me casaría todas las veces que él guste, para nosotros lo más valioso es que elegimos estar juntos y cada día hacemos equipo para continuar tomados de la mano”.