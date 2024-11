¿Vendrá Cazzu? La Joaqui confirma concierto en México: este es el lugar y la fecha

La Joaqui, la gran amiga de Cazzu, ha estado a su lado en los momentos difíciles que enfrenta junto a su hija Inti tras su separación de Christian Nodal. Ahora, es su turno de brillar en México, pues ha confirmado una fecha para un concierto en la CDMX.

La cantante argentina se presentará en el Foro Puebla, donde, según anunció Ocesa, será “la voz femenina que liderará el género del RKT”.

Cazzu y La Joaqui comparten el amor por la música. Instagram

Este espectáculo promete ser especial, no solo por su regreso al país, sino porque existe la posibilidad de que Cazzu la acompañe, quizás no como invitada musical, pero sí como amiga inseparable. ¿Se reencontrará con Christian Nodal? ¿Cantará en el escenario? Hay tantas preguntas que todavía no tienen respuesta.

La Joaqui en México: fechas de conciertos

La Joaqui estará en el Foro Puebla el próximo 29 de marzo de 2025, y los boletos ya están disponibles desde el 21 de noviembre a través de Ticketmaster.

La Joaqui es una cantante y compositora argentina que recientemente lanzó la canción “PM”, en colaboración con El Malilla y Doble P. También ha trabajado con artistas como Kenia OS y Yeri Mua, por lo que no se descarta que alguno de ellos pueda acompañarla en su show.

Con solo 18 años, hizo historia al convertirse en la primera mujer al llegar a las semifinales del Red Bull Batalla de Gallos, demostrando su talento en el freestyle. A partir de allí, su carrera despegó.

¿Cómo es la amistad de La Joaqui y Cazzu?

En cuanto a su amistad con Cazzu, es bien sabido que son incondicionales. Joaquinha, nombre real de La Joaqui, ha confesado en varias ocasiones que la rapera “le salvó la vida” al apoyarla a ella ya sus hijas en un momento de violencia en su relación.

Cazzu e inti disfrutaron de la fiesta de las hijas de La Joaqui. (Instagram)

Cuando Cazzu se separó de Nodal, encontró refugio en su amiga, tomando un descanso de las redes sociales y compartiendo momentos significativos con la familia de La Joaqui. Incluso asistir al cumpleaños de Inti y reuniones con las hijas de Joaquinha, fortaleciendo una amistad que va más allá de los escenarios.