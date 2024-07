Una fan de Julión Álvarez lo ‘tocó de más’ y se hizo VIRAL: el VIDEO del incómodo momento

Julión Álvarez sufrió acoso en un concierto por parte de una mujer que no dudó en ‘tocarlo de más’ en sus genitales. El video del momento se hizo viral en redes sociales y generó un debate.

¿Qué le asó a Julión Álvarez?

El clip, difundido por el usuario @ireriwerosoto en TikTok, muestra cuando el cantante de ‘Regalo de Dios’ se tomaba fotos con sus fans. La primera de ellas posó junto a él, sin saber que alguien la estaba grabando mientras colocaba su mano en la zona íntima del artista de 41 años.

La mujer no contaba con que otra persona estaba grabándola mientras tocaba a Julión Álvarez. (TikTok @ireriwerosoto)

La creadora del video escribió la pregunta “¿Tú lo harías?” y esto fue suficiente para generar discusión en los comentarios.

Quienes vieron el video, que ya ha sumado más de medio millón de reproducciones en la plataforma, se lanzaron en contra de la mujer, tachándola de “corriente” e “irrespetuosa”.

Algunas opiniones fueron: “Qué mal se vio la tipeja”, “Así como exigimos respeto, también hay que darlo”, “Exigimos respeto”, “Solo la gente corriente lo hace”, “Es todo un caballero, aunque se notó que él estuvo a disgusto, no dijo nada, sin embargo, no se vale. Él merece respeto, luego por estas acciones nuestros artistas se alejan del público”, y “La incomodidad de él es notoria”.

¿Julión Álvarez dijo algo sobre el acoso que sufrió en pleno concierto?

Hasta ahora, Julión Álvarez se mantiene alejado de la polémica y no ha compartido ninguna reacción ante esta incómoda escena. Cabe señalar que no es la primera vez que le pasa este tipo de situaciones. En abril, una mujer vendedora de papas le robó un beso en el cachete.

Una situación similar le ocurrió a Ricky Yocupicio, el vocalista de la Banda El Recodo. Hace unos meses, un video mostró a una fan tocándolo en los genitales durante un concierto cuando él se acercó al público de la primera fila.

Ante la situación, el cantante habló sobre su experiencia en De primera mano, diciendo: “Cruzó un poquito la línea, ¿no? Prácticamente, tuve un agasajo, un agarrón de genitales. Lo que es (…) Me han quitado cadenas, me quitaron un anillo en un palenque, no es la primera vez que me tocan, siempre estás vulnerable”.

El artista reflexionó que, si hubiera sido al revés, a él “ya lo hubieran corrido de la banda, le hubieran tirado piedras y hasta una marcha en su contra”.