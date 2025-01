Una famosa influencer confirmó que se separó porque su esposo le fue infiel por más de siete años

En febrero de 2024, Chiara Ferragni anunció con tristeza su separación de Fedez, el hombre con el que estuvo casada desde 2018 y junto al que procreó dos hijos. Si bien en un principio ambos evitaron dar detalles de las razones que detonaron su ruptura, poco a poco se revelaron cuáles habrían sido las crisis que destruyeron su unión, delatando así la más fuerte de todas: una aparente infidelidad que empezó desde mucho antes de que llegaran al altar.

¿Qué pasó con Chiara Ferragni y Fedez? La fuerte revelación sobre sus infidelidades

A través de una serie de mensajes publicados en su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula 28.6 millones de seguidores, Chiara Ferragni habló por primera vez de los rumores de que Fedez la engañó durante todo su matrimonio. En esta ocasión, la celebridad no escatimó en detalles y confirmó que, efectivamente, fue víctima de este atroz acto y lamentó haber estado involucrada en una historia tan dolorosa para ella.

“Viví siete años de una relación en la que amé como yo amo: sin límites y con toda mi alma. Amé incluso cuando había tantas razones para abandonar, soporté situaciones en las que le habría dicho: ‘no te obligues a hacer esto’ a cualquier amigo, porque para mí, el amor también era eso, sacrificarse, minimizar constantemente las faltas de respeto y justificar actitudes equivocadas para proteger a la otra parte, para proteger a la familia, para proteger a la pareja”, inició esta dolorosa carta de la influencer italiana, misma que dijo, escribió con el fin de que dejara de especularse acerca de su intimidad.

Finalmente, la también empresaria habló de la infidelidad que descubrió, misma que habría propiciado que le pidiera a su ahora expareja que abandonara la casa que compartían, pero fue hasta después que se enteró de que no se trataba de un único engaño, sino que en realidad había estado ocurriendo desde su noviazgo.

“Nunca se dijo que lo eché de la casa después de descubrir una traición, solo una de tantas, evidentemente. No dije nada en los meses siguientes, ni siquiera por el asco que sentía al descubrir lo que se hacía a mis espaldas mientras yo intentaba sacarlo de sus momentos oscuros. No dije nada ni siquiera cuando unos días antes de la Navidad de 2024, Federico me llamó (muy consciente de que hablaba conmigo) y me confesó por primera vez que su romance con esta amante existía desde 2017. También me dijo que pensó en no casarse conmigo unos días atrás, pero que no supo cómo echarse para atrás”, sentenció Chiara Ferragni, acusando además que toda esta información salió a la luz como un acto de venganza contra la mujer con la que la engañaron durante tantos años, pues aparentemente dio por terminada su relación y Fedez en venganza, hizo públicos los detalles de su amorío.

Chiara Ferragni reveló que Fedez la engañó desde antes de que se casaran Instagram

¿Quién es la supuesta amante de Fedez? Ella es la mujer con la que habría traicionado a Chiara Ferragni

Sobre la identidad de la presunta tercera en discordia entre el matrimonio que hasta hace poco era uno de los más influyentes en el mundo de la música y la moda, Fabrizio Corona, un paparazzi italiano, aseguró en su canal de YouTube que se trata de una mujer llamada Angelica Montini, una diseñadora y heredera de Italia.

Hasta el momento, ni Angelica ni Fedez se han pronunciado respecto a este escándalo que los señala como los protagonistas de una infidelidad, mientras que Chiara Ferragni ha dejado claro que ahora mismo, su única prioridad son sus hijos.