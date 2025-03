Una famosa cantante metió a su papá a un asilo y no lo visita por esta dolorosa razón

Apio Quijano y Federica Quijano, integrantes del grupo Kabah, están en el ojo del huracán luego de que se revelara que metieron a su papá, Eduardo Quijano, a un asilo para personas de la tercera edad.

Fue Maxine Woodside quien encendió las alarmas sobre la situación, afirmando que había “abandonado” a su suerte al hombre de 78 años.

Sin embargo, Federica había explicado la situación en una entrevista con Pati Chapoy hace tiempo, por lo que la conductora de Ventaneando desempolvó la charla que tuvo con la artista y la defendió.

“La historia real, en relación con su papá, es que fue un hombre disfuncional. Desde mi punto de vista, un mal padre”, comentó la presentadora en el programa del 18 de marzo.

Federica Quijano, de Kabah, explicó cómo era la relación con su papá. (YouTube / Pati Chapoy)

Chapoy explicó que, hasta donde ella sabe, Eduardo Quijano no está abandonado y es Federica quien paga todos los gastos “en un lugar en donde lo tienen contenido”.

¿Cómo era la relación de Federica Quijano con su papá?

En la charla de Federica Quijano y Pati Chapoy , realizada en enero de 2024, pero que fue republicada ese mismo día en su canal de YouTube, la cantante de Kabah explicó cómo fue su relación con su padre. “Yo siempre quise que se sintiera orgullosa de mí”.

Contó que la realidad fue su padre quien los abandonó a ellos cuando apenas eran unos niños y vivía una vida de excesos. “Hasta se quedó sin casa, sin mujeres, sin dinero, sin nada… La única que lo recibió en su casa fui yo”.

Federica relató cómo fue que su padre comenzó a padecer de episodios de esquizofrenia, y fue cuando lo llevaron al asilo.

“Pagamos su casa, pagamos sus medicamentos, nos dicen que ya no habla, que ya necesita pañales. Mi hermano es el que va, lo ve… cortan el pelo y lo cuidan (...) A mí no me importa si soy mal hija o no soy, pero a mí no me hace bien”, compartió entre lágrimas.

