Un bailarín de club nocturno asegura que Gomita le pagaba por amor y lo mantenía: VIDEO

¿La balconearon? Esto dijo un bailarín sobre Gomita

Gomita, una de las participantes más polémicas de ‘La Casa de los Famosos México 2024’, vuelve a estar en el centro de la controversia, esta vez por la revelación de un bailarín que ha puesto su nombre en la mira del escándalo. Pero, ¿qué tan cierto es?

Resulta que un stripper de un club nocturno afirmó que Aracely Ordaz, nombre real de Gomita, “pagaba por amor” e incluso mantenía económicamente a los hombres con los que salía.

Esta declaración surge pocas semanas después de que la comediante y presentadora hiciera una polémica revelación en el reality de Televisa, donde afirmó que solo se interesa en hombres que ganan más de 500 mil pesos al mes.

El bailarín, identificado como Anthony, fue invitado al pódcast de Ricardo ‘Loco’ Arreola, donde aprovechó para compartir su experiencia en el medio y señalar a la hermana de Lapizito.

¿Qué dijo el bailarín sobre Gomita?

Durante la entrevista, Anthony contó que supuestamente Gomita era una cliente frecuente de una discoteca en CDMX: “Hay una chava que está ahorita en La Casa de los Famosos que era muy clienta del Woman’s VIP Room. De hecho, te puedo decir que fue mi clienta”.

Anthony relató que ella le enviaba fotos por WhatsApp, aunque aclaró que no eran íntimas. Al mostrar una de esas fotos al conductor, este rápidamente reconoció a Gomita.

El bailarín no se guardó nada y criticó las declaraciones de Gomita sobre su preferencia por hombres “ricos”: “Esto es un secreto a voces. Ella se está parando el cuello, y no es que yo me quiera colgar de su fama, pero que no ma**. Tú te quieres parar el cuello diciendo que tú quieres puros hombres con dinero cuando a ti te gusta mantener cabr***”.

La conversación cambió de tema y no se volvió a mencionar a Gomita, dejando muchas preguntas sin respuesta.

Por supuesto, Gomita no ha hecho ninguna declaración al respecto, ya que sigue dentro de ‘La Casa de los Famosos México’. Habrá que esperar hasta que salga para conocer su versión de los hechos.