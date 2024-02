Después del doble trasplante de pulmón que le salvó la vida, no hay batalla que Toño Mauri no pueda superar. Ahora, el artista lucha contra una bacteria que produce infección pulmonar, cutánea, diseminada y otras, sobre todo en pacientes con comorbilidades.

“Esta bacteria, por lo general, está en el agua contaminada, entonces, cuando yo estuve en el trasplante, lo que creo es que tomé agua sucia, contaminada, quizás fue el hielo, porque nunca sabes de qué está hecho. Y ahí fue que la pesqué, pero puedo pescar cualquiera, conozco otras personas que tienen otro tipo de bacterias, pero todo depende de cómo te cuides”, reveló el actor en entrevista con TVyNovelas al terminar una firma de su libro, Mi nueva vida, un gran milagro, en una plaza comercial del Estado de México.

Según el intérprete de telenovelas como El privilegio de amor, los especialistas le dan un buen pronóstico con respeto al “enemigo” que busca erradicar.

“Estoy en un tratamiento muy fuerte, aunque sí tiene muchos efectos secundarios, pero prefiero estar estos meses con esos efectos a tener la bacteria de por vida. Es que no está activa, y para evitar que se active, la eliminamos. Los doctores me dicen que entre cinco o seis meses ya abandone definitivamente mi organismo, entonces digamos que le estoy ganando. Por lo pronto, la bacteria está alojada en los pulmones, y lo que hace es crear abscesos en los pulmones y eso causa neumonía, que es cuando se complican las cosas”.

Toño nos contó que ha sido ruda esta batalla contra la bacteria, pues mientras tratan de detenerla ha tenido malestares.

“El primer tratamiento me había dado náuseas y dolor de cabeza, era muy fuerte, pero me explican que hay bacterias que se hacen inmunes a los antibióticos, entonces hay que buscar cuál es el antibiótico que puede afectarla, porque sino, terminas el tratamiento y la bacteria sigue ahí, entonces hay que empezar otra vez”.

Sin embargo, el actor se encuentra en una gran etapa, retomando sus actividades normales después de un tiempo de estricta vigilancia médica.

“Estoy muy agradecido con Dios, me siento muy bendecido con lo que me está pasando después de los momentos difíciles, de todo lo que me tocó vivir, empezar ahora a ver las cosas diferentes, ver mi recuperación, ver cómo estoy regresando a cómo era, prácticamente yo. Recuperé mi peso, ya puedo hacer todas mis actividades y cada día que pasa me siento mejor, entonces me doy cuenta que es un camino que va para arriba y por eso estoy muy contento, con los proyectos que he hecho en estos tres años, como la serie que produje, mi libro, todo eso me ha mantenido muy activo, muy al día y muy consiente de todo lo que ha pasado. El libro para mí ha sido una gran oportunidad porque ahí pongo todos los detalles de mi experiencia, es mi testimonio”.