Salen a la luz audios en los que Nicandro Diaz revela por qué se divorció: “No imaginas el infierno que era vivir con ella; me aguantaba por mis hijos”

A unos días de la muerte de Nicandro Díaz, se filtraron unos mensajes de audio donde el productor confirma que su noviazgo con Mariana Robles Ortiz comenzó mucho tiempo después de que su ex esposa Cinthya Butrón lo corriera de su propia casa. De hecho, tres meses después de su divorcio.

“No imaginas el infierno que era vivir con ella; me aguantaba por mis hijos; hasta que un día me corrió de la casa y me fui a vivir a un departamento que habíamos comprado para rentarlo y tener un dinero extra… Pero el infierno no se acabó ahí, porque una vez se metió a revisar mi departamento y tuve que cambiar las llaves, pedirle al portero que no la dejara pasar; pues con todo y eso, iba a altas horas de la noche a gritarme; algo muy incómodo”, se escucha en varios de los audios que Nicandro envió a una amiga muy cercana.

“Yo me fui al departamentito, y ella se quedó en la casota, y aún así sigue molestando. Lo peor es que me habla en las noches totalmente alcoholizada; a veces me dice que quiere que regresemos; otras veces me insulta y me grita… Cada vez se incrementa su alcoholismo; a veces desde la mañana ya está tomando… Me dice cosas como “eres un bombón” y a los dos minutos se burla de mí… Ha sido muy complicado llegar a acuerdos, porque un día dice una cosa; al otro, otra”, le comenta el productor a su amiga, una cantante que prefirió el anonimato.

“Muchas veces tuve qué apagar el teléfono, porque de plano me siento acosado, perseguido; ya son más las veces que me habla borracha. Ya le dije que haga su vida, que ande con alguien; sólo le pido que no meta gente a la casa; eso es algo que me preocuparía”, señala en otro de los más de 30 audios donde Nicandro se confiesa con su amiga.

A la pregunta de su amiga, sobre si le levantaba el ego que Cinthya lo buscara, el producto respondió que no; que lo único que pedía es que ya lo dejara en paz y que el divorcio estaría listo, pero que tendría que ser muy cauteloso por el tema económico.

“Y no la puedo bloquear del teléfono, porque tengo hijos”.

En los mismos audios, el productor admite haber conocido a Mariana Robles tres meses después de su divorcio, y por eso se sintió en la libertad de tener una novia, porque ya era un hombre soltero.

Acerca de su separación, Nicandro abunda en el tema, diciendo que “no le midió; la regó gacho; yo, cada vez que me acuerdo de las fregaderas que me hacía, hasta me enojo conmigo, por haberle aguantado tanta cosa; reclamaba que nunca estaba en la casa, pues estoy trabajando para que viva como nunca soñó vivir”.

Estos audios son de noviembre de 2021, cuando él ya no vivía con la ex esposa.

En otros mensajes, relata que su ex esposa fue internada en un hospital por un supuesto infarto, que resultó ser un ataque de pánico y ansiedad y que, aun cuando ya no vivían juntos, él se ofreció a cuidarla durante una semana, semana que no se cumplió porque “comenzó a decirme delante de mis hijos que me quedara, que regresara a vivir con ellos, y mi hijo el más chiquito de ‘sí, papá; quédate’… Muy incómodo porque me echaron montón, y yo ya no quiero vivir con ella”.

“Me da tristeza ver a mis hijos, perdidos en ciertas cosas… Y peor se va a poner cuando le cierre la llave económica y tendré que explicarle a mis hijos porque estoy tomando esta decisión, porque ya la veo, diciéndole a los niños: ‘mira a tu papá, cómo nos tiene’, para ponerlos en mi contra”.

“Ahora no podré verte -le dice a su amiga-, porque no te conté, pero mi hija se peleó con su mamá, y fui a rescatarla y se va a quedar a vivir conmigo un tiempo…”.