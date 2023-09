¡La vida loca! El candente video de Ricky Martin sin ropa que enloqueció a sus seguidores de Instagram

A sus 51 años, Ricky Martin sigue provocando suspiros, y este atrevido video que subió a su Instagram es la prueba que necesitábamos... ¡Prepara tus mejores piropos!

Ricky Martin , quien recientemente anunció que se separaba de Jwan Yosef, su ahora exesposo, es una de las figuras del espectáculo que más halagos recibe por su bello rostro y su bien cuidada figura. Ahora que está soltero, el cantante se ha dedicado a su familia, a su carrera... y claro, a publicar en su Instagram contenido que no es apto para cardiacos.

El boricua se encuentra actualmente en Cancún, en donde tiene programados varios conciertos que, claro, han registrado un contundente sold out. Pero no sólo el trabajo le interesa a Ricky Martin, quien al parecer aprovechó para broncearse, ¡y vaya que le gusta quedar parejito! Pues compartió un revelador video que hizo estallar a sus seguidores .

¡TRAIGAN AGUA! RICKY MARTIN SE BRONCEA DESNUDO Y ENCIENDE LA TEMPERATURA EN INSTAGRAM

¡Así es! Ricky Martin decidió compartir con sus 18.4 millones de seguidores un revelador video en donde deja ver que le encanta broncearse al natural, sin nada puesto. Las imágenes, que no dejan nada a la imaginación, pronto se viralizaron.

El corto video no podría ser más revelador, pues se puede apreciar el torso desnudo de Ricky Martin, así como una de sus piernas estratégicamente levantadas para cubrir sus partes privadas; incluso, varias fans confesaron que vieron el video con zoom para descubrir “algo más”... pero calma, que los resultados fueron negativos.

Los comentarios con toda clase de piropos no se hicieron esperar, y los seguidores de Ricky sacaron a lucir lo mejor de su repertorio:

“Quién fuera Sol para calentar ese cuerpo. El gallinero está on fire”, "¿Quieres generar un infarto masivo?”, “Una obra de arte natural. No se puede ser más hermoso”, “Ay, así sí vamos al sinfónico”, "¡Ay bendito!”, “Quisiera poder trabajar, pero así no podemos”, son algunos de los comentarios en la publicación, que ya tiene más de 620 mil “Me gusta”.