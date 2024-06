Reportera denunció formalmente a Eduardo Yáñez de robo: El caso

Eduardo Yáñez está enfrentando un nuevo problema en la justicia. Fue denunciado formalmente por haberle “robado” el teléfono celular a una periodista que lo entrevistó en un evento en la Ciudad de México.

Según el actor, el teléfono con el que grababa la periodista Paty Cuevas, se lo arrebató porque él sintió “que le picaban en la espalda”, pero ella alega que el acto ocurrió porque a él le disgustó una pregunta que le hizo sobre su incursión en la religión cristiana.

Con un collarín, la reportera acudió a la sede de la Fiscalía, en Ciudad de México, para interponer una denuncia formal contra Eduardo por el presunto delito de robo.

“El celular yo no lo tengo en mi poder. El señor Eduardo Yáñez no me ha devuelto mi celular. Sus declaraciones han sido muy contradictorias, muy incongruentes. Todo está grabado. Se ve muy claro cómo agarra mi celular y lo rompe. Las autoridades determinarán quién tiene la razón”, dijo a las cámaras del programa HOY.

Cuevas aclaró que el actor de telenovelas solo “le robó" el teléfono celular con el que ella trabaja y que fue el equipo de seguridad del evento “Grandeza Hispana”, quienes la agredieron.

Eduardo agradeció, en redes sociales, la aclaratoria y expresó que él devolvió el teléfono celular.