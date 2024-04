Renata Notni sufrió accidente con su vestido y mostró de más: FOTO

Un momento de vergüenza y aprietos vivió Renata Notni en pleno evento lujoso y glamoroso en Beverly Hills, pues la famosa actriz tuvo un imprevisto con su vestido que la obligó a retirarse del lugar, sin haber terminado.

La novia del actor Diego Boneta se encontraba haciendo acto de presencia en una exclusiva cena en el evento celebrado en Los Ángeles, Fashion Trust U.S. Awards 2024, cuando se dio cuenta que algo no estaba bien con su look.

La protagonista de series y telenovelas reveló a través de sus historias de Instagram, el incidente que le ocurrió y hasta compartió fotos de su vestido roto.

“En cuanto me paro de la silla me siento perfectamente como mi zipper hace ‘¡za!’ De arriba a abajo, todo se me abrió todo el vestido en plena cena y yo lo último que pensé fue agarrar mi celular; lo único que quería era llegar corriendo a un baño porque dije se me está viendo todo”, expresó apenada, la actriz de 29 años.

Renata contó en sus redes sociales que de inmediato al sentir su vestido roto, se fue al baño para intentar repararlo, pero al ver que le era imposible, decidió abandonar el lugar.