Rebecca de Alba abortó dos bebés de Ricky Martin

Rebecca de Alba tenía el sueño de convertirse en mamá al lado de Ricky Martin, con quien duró alrededor de siete años de noviazgo, en la década de los 90’s.

Luego de haberla visto en modo fan en un concierto en primera fila de su exnovio, Ricky Martin, Rebecca de Alba lanzó unas impactantes declaraciones sobre el duro proceso que pasó durante su relación con el cantante puertorriqueño.

Rebecca De Alba, de 58 años, compartió para ‘En la cama con...’, programa de Alberto Peláez en Youtube, que Ricky Martin, de 51 años, era el hombre ideal para que fuera el padre de sus hijos.

“Yo lo intenté, pero no pude tener dos hijos, hubiera sido magnifico que hubiera sido mamá y no, no se logró, tuve un par de pérdidas con la misma pareja... Por ahí ya se sabe, con Ricky (Martin), fue una gran pareja mucho tiempo y queríamos ser papás y queríamos hacer una familia y todas estas cosas”.

“Para mí era la persona, el hombre ideal para que fuera el padre de mis hijos, por los valores que tiene, por la calidad de persona que es y pues, la vida es como es, y hay otra cosa, que no es que no me importe, hay que aceptar las cosas como la vida te las presente... Sino se da, pues, sí pude ser mamá, pero a medias, o sea los perdía”.

A su vez, la presentadora originaria de Zacatecas, recordó el reencuentro que tuvo con el cantante puertorriqueño después de varios años de no verse.

“Ahora que lo vi en el concierto, nos vimos como siempre, no dejamos esa relación ni peleados, ni por nada malo, simplemente, decisiones, tiempo, etc, y yo creo que no nos veíamos, o sea, siempre estamos en contacto, pero de vernos, algunos años más... Las personas cambiamos, ya es papá de cuatro hijos. Pero la gran persona que es, será siempre, es un tipazo”.