¿Quién fue Andre Braugher y de qué murió? El actor de Brooklyn Nine-Nine perdió la vida a los 61 años

El mundo del espectáculo ha perdido a uno de sus grandes talentos. Andre Braugher, conocido por su papel en la serie ‘Brooklyn Nine-Nine', falleció a los 61 años.

La noticia sobre el fallecimiento del actor la confirmó su publicista Jennifer Allen. Dijo a la revista Variety que Andre perdió la vida este lunes.

¿Quién fue Andre Braugher?

Nacido el 1 de julio de 1962 en Chicago, Illinois, Andre Braugher fue un actor estadounidense que dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento. A lo largo de su carrera, interpretó una variedad de papeles que demostraron su versatilidad como actor.

Braugher es más conocido por sus papeles como el detective Frank Pembleton en la serie ‘Homicide: Life on the Street’, Owen Thoreau Jr. en ‘Men of a Certain Age’ y el Capitán Ray Holt en la comedia ‘Brooklyn Nine-Nine'. Su interpretación del Capitán Holt en ‘Brooklyn Nine-Nine’ fue especialmente aclamada, y el personaje se convirtió en un favorito de los fans.

Además de su trabajo en televisión, Braugher también tuvo una carrera exitosa en el cine. Apareció en películas como ‘City of Angels', ‘Frequency’ y ‘Poseidon'.

¿De qué murió el actor de ‘Brooklyn Nine-Nine’?

La noticia de la muerte de Braugher ha conmocionado a la industria del entretenimiento. Aunque la causa exacta de su muerte aún no se ha revelado, su pérdida se siente profundamente en la comunidad artística.

Lo único que se sabe es que su publicista dijo que Andre estaba luchando contra una enfermedad de la que no quiso dar más detalles.

Andre Braugher será recordado no solo por su talento y su dedicación a su oficio, sino también por su calidez y su amabilidad. Su legado perdurará en las muchas vidas que tocó a través de su trabajo.