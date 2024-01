Quién es Paula Abdul, la mujer que señaló al productor de American Idol por presunto acoso sexual

Paula Abdul terminó este 2023 envuelta en la controversia luego de que presentara una demanda contra Nigel Lythgoe, productor de American Idol, por una presunta agresión sexual.

La cantante y bailarina ganó una enorme popularidad gracias a su trabajo como jueza de American Idol, reality show que llegó a millones de familias en todo el mundo; sin embargo, el programa de televisión podría ser visto bajo otro punto de vista debido a las acusaciones de Abdul.

De acuerdo con la versión de Paula Abdul, Nigel Lythgoe la habría agredido sexualmente en un ascensor: “Me tocó los senos y genitales”, fue parte de las explosivas declaraciones de la famosa estadounidense.

Este escándalo puso en el ojo público a la jueza de American Idol: ¿Quién es Paula Abdul?

ELLA ES PAULA ABDUL, LA MUJER QUE ACUSÓ A NIGEL LYTHGOE DE AGRESIÓN SEXUAL

Paula Julie Abdul es una cantante, actriz y coreógrafa nacida en California en junio de 1962 que tuvo un fugaz éxito en el mundo de la música pop, sobre todo a finales de los 80’s y principios de los 90’s.

Asimismo, Paula Abdul ha tenido una prolífica carrera en la televisión, sobre todo con los reality shows y las series . Además de American Idol, participó en programas como Factor X, So You Think You Can Dance? y RuPaul’s Drag Race; en cuanto a las series, ha actuado en producciones como la popular Neighbours.

Como cantante, Paula Abdul vendió alrededor de 30 millones de discos en su momento de máxima popularidad, con éxitos que hasta la fecha son recordados como Straight Up, Opposites Attract y Rush Rush, cuyos videoclips gozaron de mucha fama alrededor del mundo.

Sin embargo, antes del canto y su incursión en la televisión, Paula Abdul se inició como coreógrafa: primero formó parte del equipo de animadoras de Los Angeles Lakers para luego trabajar bailando al lado de estrellas como Mick Jagger o Janet Jackson.

A lo largo de su vida, Abdul ha enfrentado graves problemas personales que acabaron por distanciarla de la música: un matrimonio fallido que duró dos años, un diagnóstico de bulimia y la demanda de una cantante que acusó a la famosa de haber usado su voz en algunas piezas musicales.

Ahora, el nombre de Paula Abdul volvió a colocarse en las principales tendencias de las últimas horas debido a sus explosivas declaraciones que seguramente darán mucho de qué hablar en los siguientes días.