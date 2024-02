¿Quién es el tercer eliminado de La casa de los famosos?

Las emociones estuvieron a flor de piel, la noche de este lunes, durante la tercera gala de eliminación en la cuarta temporada de La casa de los famosos, reality que transmite Telemundo en Estados Unidos.

Maripily Rivera, Thalí García, La Divaza y Fernando Lozada fueron los cuatro nominados que se enfrentaron por quedarse dentro de la casa más polémica de la televisión hispana. Un cuarteto explosivo que paralizó las redes sociales, convirtiéndose en tendencia.

Quien tuvo la mayor cantidad de votos por parte del público fue Thalí, por lo que regresó junto a su enemiga número uno, Maripily al interior del set donde estaban todos sus compañeros, incluyendo Alfredo Adame, quien ahora también está en guerra con la explosiva puertorriqueña.

Finalmente quedaron en zona de riesgo La Divaza y Fernando Lozada. En ese momento de tensión, el influencer venezolano se lamentó por una decisión equivocada. “Pedí que no me salvaran para vivir la experiencia y hoy me siento muy estúpida”, dijo durante la gala de eliminación.

Sin embargo, gracias al voto popular, La Divaza se salvó, siendo Fernando el cuarto eliminado del polémico reality. El colombiano saltó a la fama con Acapulco Shore, y posteriormente con Los 50, también de la cadena Telemundo.