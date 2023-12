Quién es Blanca Soto, la mujer que ha conquistado a Fernando Colunga

Blanca Soto grabó su última telenovela en el 2019; desde entonces, la actriz ha mantenido un perfil bajo.

El nombre de Blanca Soto volvió a ser tema de conversación en los últimos días luego de que se revelara que la actriz está esperando un bebé junto a Fernando Colunga, supuestamente su pareja. Hasta este momento, Blanca sólo había aparecido en algunos eventos.

Javier Cerani, conductor de Chisme no like fue el encargado de dar a conocer la noticia que pronto acaparó las portadas de los medios de espectáculos : “Ya no hay duda, está recontra confirmado, Blanca Soto tiene cinco meses de embarazo de Fernando Colunga, que será padre de un niño”.

Con esta revelación, muchas personas comenzaron a preguntarse quién es Blanca Soto, la mujer que conquistó a Fernando Colunga y con quien espera familia.

¿QUIÉN ES BLANCA SOTO, LA PAREJA DE FERNANDO COLUNGA?

Blanca Delfina Soto Benavides, nombre completo de la actriz, nació el 5 de enero de 1976 en Monterrey, Nuevo León, y aunque estudió la Licenciatura en Diseño Gráfico, pronto descubrió que su verdadera pasión era otra.

La primera incursión de Blanca Soto en el mundo del entretenimiento fue a través del modelaje; de hecho, en 1997 la actriz concursó en Nuestra Belleza México representando al estado de Morelos, y en 1998 ganó el título de Miss Verano Viña del Mar en Chile.

De ahí, Blanca Soto pasó a protagonizar varias campañas publicitarias, así como videoclips musicales de estrellas como Enrique Iglesias, Billy Currington y Noel Schajris, lo que le permitió dar el gran salto a las telenovelas y, después, al cine.

PORQUE EL AMOR MANDA, LA TELENOVELA QUE UNIÓ A BLANCA SOTO Y A FERNANDO COLUNGA

Luego de participar en exitosos proyectos como Eva Luna y El Talismán, Blanca Soto aceptó en el 2012 una invitación de Juan Osorio para protagonizar la telenovela en donde conocería a Fernando Colunga .

Se trata de Porque el amor manda, melodrama que puedes ver completo en ViX, en donde Blanca Soto se encargó del papel protagónico al lado de Fernando Colunga. Fue desde ahí que se les comenzó a relacionar sentimentalmente, aunque la pareja nunca ha hablado públicamente de ello.

En el 2019, Blanca Soto participó en una telenovela por última vez y decidió tener una vida alejada de los reflectores. Tampoco es muy activa en sus redes sociales.