¿Quién es Alexis Lodigiani, el colaborador al que Gustavo Adolfo Infante corrió en vivo?

El periodista sacó a relucir su lado más estricto hace unos días, cuando anunció que el doctor Alexis Lodigiani ya no formaría parte de su equipo debido a sus constantes inasistencias, por lo que reveló en vivo que ya no formaría parte de su programa de YouTube:

“El doctor Alexis Lodigiani hoy tenía qué venir y tiene tres semanas que no viene porque está ocupado, hoy le hablamos y dijo ‘no, pues no voy a ir porque es mi cumpleaños’, y la semana pasada porque tenía una conferencia, la anterior no me acuerdo por qué y la otra tampoco iba a poder venir”, explicó Gustavo Adolfo Infante.

“Pues si alguien como el doctor Lodigiani, al cual quiero mucho, no tiene interés por ustedes, el público, yo tampoco tengo interés en él”, aseguró, contundente, el periodista, en unas declaraciones que pronto circularon en redes sociales.

¿QUIÉN ES EL DOCTOR ALEXIS LODIGIANI, DESPEDIDO POR GUSTAVO ADOLFO INFANTE EN PLENO PROGRAMA?

Las explosivas palabras de Gustavo Adolfo Infante pusieron en el ojo público al doctor Alexis Lodigiani Viesca, un médico egresado de la Universidad Anáhuac que cuenta con diversas especializaciones: nutriología, bariatría y medicina estética entre ellas.

Desde hace dos años, Alexis Lodigiani trabajaba en el programa que Gustavo Adolfo Infante tiene en YouTube, brindando a la audiencia tips de salud y alimentación fitness para evitar los estragos del envejecimiento.

En cuanto a sus redes sociales, Alexis Lodigiani se mantiene muy activo en su cuenta oficial de Instagram, @ prohabito , en donde tiene más de 100 mil seguidores y a quienes les comparte videos sobre hábitos de vida saludables. Aunque las fotos sobre su vida diaria son pocas, también hay, y han acumulado cientos de comentarios.

Hasta ahora, Alexis Lodigiani no se ha pronunciado acerca de su escandaloso despido en vivo por parte de Gustavo Adolfo Infante; sin embargo, es indudable que este escándalo le ha servido para que más personas investiguen su trabajo.