¿Por qué Francisco Ugalde denunció a su hermana Ana Bárbara?

Francisco Ugalde, también conocido como Pancho Ugalde, entabló una denuncia en contra de su hermana, la cantante Ana Bárbara, por un fuerte motivo

Francisco Ugalde, hermano de Ana Bárbara, levantó una denuncia en contra de la cantante por no darle el crédito en las canciones que presuntamente compusieron juntos. Francisco, quien también es cantautor, reclama los derechos de coautoría de varios temas.

“Pancho me comentó hace como tres meses que iba a demandar a Ana Bárbara, yo le dije que lo pensara bien, que platicaran y me dijo que no tenía caso y que ella no quería hablar con él”, reveló don Antero Ugalde, papá de los cantante, en entrevista para la versión impresa de TVyNovelas.

“Pancho me dijo que es porque supuestamente hay algunas canciones que compusieron entre los dos y Ana Bárbara se olvidó de él, yo qué puedo opinar, ya están grandes los dos, pero no me gusta la cosa”, confirmó don Antero sobre el motivo de la querella.

A través del programa ‘De primera mano’, el licenciado Porfirio Ramírez Mendoza, abogado de Francisco Ugalde, reveló algunas de las canciones que Ana Bárbara habría registrado sin el nombre de su hermano: “De las más importantes ‘Fruta prohibida’, ‘Lo busqué’ y otras”, mencionó.

El proceso legal se encuentra en etapa de investigación y “contamos con todos los elementos probatorios, es decir, las huellas les llaman digitales, los elementos materiales para poder haber iniciado este tipo de acción y ojalá lleguen a acuerdos reparatorios, que sea lo más sano para ellos”, agregó el abogado de Francisco, confirmando que la demanda se inició ante la Fiscalía General de la República.

José Manuel Figueroa también señala a Ana Bárbara por coautoría de canciones

En 2022, José Manuel Figueroa insinuó en sus redes sociales que él es el autor de la canción ‘Fruta prohibida’, la cual fue registrada por Ana Bárbara en 2004. Sin embargo, asegura que él la compuso en 2001 cuando eran novios.

“Yo nunca he dicho que la canción no sea de ella, siempre va a ser de ella porque yo se la compuse y se la hice con muchísimo amor y muy enamorado en su momento. Lo único que quiero recuperar es el reconocimiento de la obra”, expresó Figueroa, quien también dice tener las pruebas suficientes para recuperar su presunta obra.