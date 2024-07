Policía del video en el metro visita a Sabrina Sabrok: ¿grabaron juntos?

Jorge López sigue en el ojo del huracán por grabar un video sexual con la influencer Luna Bella y otro hombre en las instalaciones de la línea 5 del Metro (Pantitlán-Politécnico), un hecho que ha repudiado la sociedad y que del que el policía dice estar arrepentido.

López es policía activo de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y fue sancionado y removido de su cargo luego de la filtración del audiovisual en el que aparece teniendo sexo explicito con dos personas.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el efectivo de seguridad dijo cómo se desarrolló la grabación. “Íbamos acompañados de bastante gente, varias personas iban con nosotros, la mayoría son creadores. El vagón iba vacío, a esas horas, en ciertas estaciones, ya van los vagones vacíos, fue para simular que había gente y tratamos de que no afectara a terceras personas”.

Según el hombre, no tiene claro cuál será su destino en el organismo policial. “Sé por otras instancias que estoy suspendido, no sé mi situación. Ahorita ya me asesoré, tengo mi abogado, por el momento la Secretaría no me ha notificado nada”.

Ahora que se ha vuelto “famoso”, Jorge comparte con celebridades del espectáculo mexicano en programas de televisión y entrevistas de radio. Este viernes subió unas fotografías junto a Sabrina Sabrok y su marido, dejando entrever que se venía una “colaboración”, pues la argentina también se dedica a la creación de contenido erótico con hombres y mujeres.