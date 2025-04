Paty Muñoz arremete contra Imelda Garza y la llama “ratera”: este es el insólito motivo

Imelda Garza Tuñón se encuentra en el centro de la polémica, esta vez por su presentación en Monterrey el pasado fin de semana, donde hizo su debut como cantante en el intermedio de la obra teatral ‘Soltera, casada, viuda y divorciada’.

Luego de su breve concierto, donde interpretó varios temas de Selena Quintanilla como ‘Si una vez’, Carcacha’, y ‘Como la flor’, la viuda de Julián Figueroa fue acusada por Paty Muñoz de presuntamente utilizar sin su autorización una pista musical que originalmente estaba destinada al relanzamiento de la agrupación ‘Bandidas’, del que ambas formaron parte.

“El productor musical, quien se hizo cargo de los arreglos y los efectos especiales de nuestra música, el ‘medley’, para el lanzamiento de ‘Bandidas’ ya con nuestras voces grabadas, fue estrenado en el lanzamiento de la señora Imelda Tuñón el día sábado en Monterrey”, señaló la cantante en entrevista con Javier Ceriani.

“Llevo un año intentando sacar el grupo, relanzarlo, porque ‘Bandidas’ ya tiene nombre (...) y me cuesta mucho trabajo por envidias, por traiciones (...) Y ahora la gota que derramó el vaso es que esta señora cantó mi música, estrenó mi ‘medley’ que teníamos para el lanzamiento de ‘Bandidas’”, añadió.

Paty Muñoz asegura que Imelda Garza sabía que esa pista musical era robada

Según Paty Muñoz, la pista incluye un conteo inicial con su nombre, lo que evidencia que no estaba destinada a Imelda Garza Tuñón. “Escucha al inicio: ‘uno, dos, tres, cuatro’ y luego dice ‘Paty Muñoz’. ¿Por qué cantas algo que no hiciste? A nosotros nos costaron los arreglos, al productor. No he podido relanzar el grupo por este tipo de cosas”, cuestionó la cantante, visiblemente afectada.

“Que no diga que ella no se dio cuenta, que estaba grabando con arreglos que no eran para ella. Vienen los nombres de todas, bajaron el volumen de nuestras voces, dejaron los coros para aprovecharlos”, señaló.

Por su parte, MDA Music, la empresa encargada de los arreglos del ‘medley’ en homenaje a Selena, emitió un comunicado confirmando que el material fue usado sin autorización ni del arreglista ni del grupo ‘Bandidas’.

Paty Muñoz agregó que no se rendirá hasta ver a ‘Bandidas’ de nuevo en el escenario, sin importar los sabotajes. “Tiene que estar en los escenarios a costa de traiciones, de gente falsa, de mentiras, de rateras como ella”, finalizó.

Tunden a Imelda Garza por olvidar el micrófono

Pero esta no es la única polémica en la que está envuelta Imelda Garza Tuñón por su debut como solista, pues en redes sociales circulan varios videos en los que se ve que la joven sale al escenario sin micrófono, por lo que tiene que regresar tras el telón para que le entregaran el equipo necesario para su presentación.

A pesar de que volvió al escenario tras corregir el fallo y continuó con su presentación, los usuarios en redes no pasaron por alto el incidente.

“Siempre se le va el wifi a esa chava”; “La de moda jajajaja se le olvidó el micro”; “se le había olvidado el micrófono”; “El micrófono se le olvidó”, fueron algunos comentarios.

Sin embargo, ella negó que se le haya olvidado el micrófono y culpó al staff de este descuido: “No, no, no, en el staff hubo un tema con el micrófono, entonces salgo sin micrófono me regresé ya vamos a retomar la canción”, dijo durante un encuentro con los medios.

❌ FALLA en el debut de IMELDA TUÑON en Monterrey, se le olvida el micrófono al salir al escenario ‼️ Ni JOLETTE se atrevió a tanto 🤣



Ya tiene competencia NINEL CONDE ó KIM FLORES🤣🤣🤣



Entre Imelda y Kim flores, prefiero escuchar a los gatos peleando afuera de mi casa a las 2… pic.twitter.com/vQRq1soolC — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 14, 2025

Critican a Imelda Garza por su presentación

Pero la joven originaria de Veracruz no sólo recibió críticas por su olvido, también por su actuación, pues algunos internautas aseguraron que no es muy buena para bailar y cantar, por lo que incluso se volvió tendencia en X, antes Twitter.

“La carrera de Imelda Garza Tuñón va a durar lo que Katy Perry en el espacio, 10 minutos”; “¡Ay Selena te pedimos una disculpa en nombre de todos tus fans!”; “Ahora entiendo por q está peleando por la herencia de Julián, ya sabe q de cantante nunca la va a hacer”; “Debut y despedida”; “Y pensar Q fuimos tan duros con Jolette”; “jajajaja Perdóneme no acepto ver esto”, comentaron algunos internautas.