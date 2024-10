Paty Cantú reveló que pertenece a la familia de María Félix: ¡descubre cuál es el vínculo que las une!

A 22 años de su muerte, el legado de María Félix sigue más latente que nunca y hasta el día de hoy es recordada como una de las grandes figuras en la industria del entretenimiento mexicano. Y es que además de su imponente belleza y enorme talento, cada aspecto de su vida era enigmático y fascinante, como la relación que recientemente se destapó que la une con Paty Cantú.

Paty Cantú aseguró que es de la familia de María Félix: ¿de qué manera están unidas?

Pese a que son pocas cosas las que se saben sobre su vida privada, hace poco la artista hizo una impresionante revelación que tomó por sorpresa a todos sus admiradores. Esto ya que durante su visita al “Podcast del momento”, Paty Cantú habló como pocas veces del vínculo que la hace parte del árbol genealógico de María Félix.

“Mi abuelo era primo de ‘la Doña’. O sea, somos por ahí parientes, muy alejados, pero al final parientes. Es mi tía abuela, listo”, explicó la intérprete de “Goma de mascar”.

Sus palabras no pasaron desapercibidas e inmediatamente se hicieron tendencia en redes sociales, especialmente porque hasta ese momento, nunca antes había hablado de esta peculiar conexión con una de las máximas figuras de la pantalla grande en el país.

Juan Gabriel habría ayudado a Paty Cantú gracias a María Félix

Otra confesión que la exintegrante de “Lu” hizo involucró también a Juan Gabriel, con el que tiene una colaboración que asegura, estuvo ciertamente motivada por la icónica “Doña”, a la que el cantante le guardaba gran cariño y respeto.

“No sé cómo Juan Gabriel sabía todo de la vida, pero esto también. Mi parentesco, por más lejano que fuera con María Félix, el señor Juan Gabriel lo sabía. Entonces, pasan los años y me llega un correo donde Juan Gabriel me invita a participar en “Los Dúos 2" y no recuerdo qué canción me mandó, pero yo todavía ni leía el correo y yo ya estaba como: ‘sí señor’”, contó Paty, sin dar mayores detalles acerca de si el recordado “Divo de Juárez” le habló alguna vez de su tía abuela.