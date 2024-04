Paty Cantú lanzó el adelanto de Funeral, su nuevo tema, y en redes surgió esta inquietante teoría: ‘Juzguen ustedes’

Paty Cantú causó sensación entre sus fans luego de que publicara “una probadita” de lo que será Funeral , su nuevo y esperado sencillo

Funeral se estrenará este 18 de marzo tanto en YouTube como en plataformas musicales de streaming rodeada de especulaciones, pues tanto los extractos de la nueva canción de Paty Cantú como el videoclip desataron una preocupante teoría que involucra al rapero australiano Christian Yu, mejor conocido como DPR Ian.

¿Por qué dicen que Paty Cantú le robó una canción y hasta sus coreografías a DPR Ian? Estas son las pistas que desataron un auténtico debate en plataformas como Instagram y que demostrarían que la mexicana plagió su última propuesta musical.

EL “FUNERAL” DE PATY CANTÚ LLEGÓ CON CRÍTICAS

Desde hace unos días, Paty Cantú ha tenido muy ocupados a sus más de dos millones de seguidores con la revelación de imágenes diarias correspondientes a la promoción de Funeral, la canción con la que piensa conquistar al mercado musical en México; lo que no se esperaba la cantante es la avalancha de ataques que esto desataría.

Y es que, a decir de muchos internautas que ya escucharon los extractos de Funeral, la canción bilingüe con un toque de sonidos electrónicos tiene una preocupante semejanza con Don’t go insane, un tema del rapero DPR Ian.

Resalta en especial el minuto 2:26 de Funeral, en donde se escuchan unos fragmentos tan similares a Don’t go insane que para muchos no hubo lugar a dudas, aunque los defensores de Paty Cantú sostienen que simplemente es una coincidencia.

Es que no solo te estás copiando de la coreografía de "Don't Go Insane", literalmente el coro es igual a la canción de DPR IAN, eso no quita el plagio que es. Hasta tu misma eliminaste el video donde claramente se escuchaba igual, aparte que también andas eliminando comentarios. pic.twitter.com/g2SHW0n1yV — eros (@erosnitx) April 15, 2024

“No sólo te estás copiando de la coreografía de Don’t Go Insane, literalmente el coro es igual a la canción de DPR Ian”, escribió una molesta internauta en X que subió un post comparativo de ambas canciones que despertó un acalorado debate el cual, al parecer, no terminará rápido. ¿Tú qué opinas, Funeral y Don’t go insane se parecen o no?