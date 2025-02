Paquita la del Barrio debutó en TV con Guillermo Ochoa en 1985 y él recuerda la invaluable anécdota

Paquita la del Barrio pisó Televisa por primera vez y se regresó a su casa en Metro... Su vida cambió desde entonces.

Paquita la del Barrio murió este 17 de febrero tras décadas de éxico en la música... Su fama abarca Estados Unidos, Latinoamérica y España, pero todo comenzó desde sus inicios en su restaurante en la colonia Guerrero, y tras su primera aparición en la televisión.

Fue la invitación de Guillermo Ochoa para que fuera a su programa “Hoy Mismo” lo que la catapultó a la fama masiva que daba la televisión en noviembre de 1985.

Todo comenzó porque el escritor Carlos Monsiváis le recomendó a Guillermo Ochoa a ir a “Casa Paquita”, el restaurante donde la artista cantaba y ella misma atendía a los clientes.

“Ella cantaba ahí y Carlos Monsiváis me dijo ‘ya viste a Paquita la del Barrio’ ¡La tienes que ver porque es diferente, es un personaje y es diferente!”, recordó Guillermo Ochoa en un reciente video publicado en su canal de YouTube.

“Paquita estaba en el restaurante y vino a saludarme, se sentó conmigo, me recomendó el menú. Me dijo ‘ya me voy a cambiar’ y se puso de vestido de noche, ahí estaba su esposo, pero como que no hacía nada en el restaurante, para lo único que servía era para que Paquita le dijera ‘rata de dos patas, te estoy hablando a ti’”.

“Me contó que se estaba muriendo de los nervios, no se había presentado nunca en televisión, es más, no había entrado a un estudio de televisión. Yo me di cuenta”.

Guillermo Ochoa recuerda: “Fue un trancazo, desde que comenzó a cantar los teléfonos comenzaron a sonar y ya se había ido Paquita y seguían sonando. Desde entonces, el restaurante tuvo más clientes y Paquita ya trabajó en otros programas. Pero siempre que le pedía que fuera al mío, iba”.

“Nos encontramos otras veces, a veces íbamos a Los Angeles, California... Me estaba muy agradecida porque fui el primero que la llevó a la televisión”, dijo Ochoa.

Paquita había compartido la anécdota...

En su cuenta de Instagram compartieron imágenes y anotaron: “El 20 noviembre de 1985 Paquita la del Barrio acudió a su primer programa de televisión: “Hoy Mismo” conducido por Guillermo Ochoa, en el cual interpretó la canción “Lámpara sin luz”.

“Nunca imaginó lo que sucedería. Después de salir de los estudios regresó a casa en transporte público (en el Metro), sin lograr definir la fama que brinda la televisión pues desde ese momento la gente le hacía mención de que la habían visto en el programa”.