Paolita Suárez estrena lujosa casa: “Prometo no aventarme del balcón”

Paolita Suárez se levanta y vuelve a sonreír tras la fuerte golpiza que recibió por parte de su expareja, hecho que la mandó al hospital y fue viral en redes sociales.

Muy contenta y orgullosa de sus logros, la influencer de León, compartió con sus millones de seguidores que hizo su sueño realidad de tener una casa propia.

A través de un video que difundió en su canal de YouTube, realizó un recorrido por toda la casa en la que mostró cada uno de los espacios y aseguró que como era muy grande se mudaría junto con su mamá y hermano menor.

“Estoy muy muy feliz, ya me entregaron mi casa comadres, gracias a Dios, es una casa grandísima, hermosísima. Es una casa con tres cuartos, cada cuarto tiene su baño privado y abajo un medio baño”, expresó en el video, la chica trans, quien se iba a casar con su prometido antes de que él la golpeara fuertemente.

Paola: La casa tiene balcón, prometo no aventarme del balcón se los juro 😭 pic.twitter.com/IcyBFSp3Qw — La Wendy (@LaWendyGuevara) February 21, 2024

Paolita aprovechó para enviarle un mensaje de inspiración y motivación a sus seguidores para que no desistan en sus metas.

“Es un logro más para mi vida, estoy muy feliz, algo que sí les tengo que decir es gracias a ustedes, en serio, sin ustedes yo no estuviera logrando esto y no me duele decirlo como otros youtubers... por ustedes tenemos lo que tenemos”, dijo.

Ya superado el episodio de violencia, la amiga de Wendy Guevara también bromeó sobre el video viral en el que se ve como ella se lanza del balcón de la casa donde vivía huyendo de la golpiza de su ex.

“Mi casa tiene balcón, prometo no aventarme”, dijo mostrando ese rincón de la casa.