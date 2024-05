Paola Rojas reveló que sufrió un preocupante incidente mientras nadaba: estas son las consecuencias físicas que le ocasionó

Lo que empezó como un domingo tranquilo para Paola Rojas, culminó como un día repleto de estrés e incertidumbre luego de que viviera un incidente que la afectó de forma física. Así lo reveló a través de sus redes sociales, donde compartió la experiencia que le había tocado vivir y las dolorosas secuelas que le dejó.

¿Qué le pasó a Paola Rojas?

A través de una transmisión en vivo hecha desde su cuenta de Instagram, Paola Rojas relató el alarmante episodio que experimentó el fin de semana pasado, cuando mientras se ejercitaba como suele hacer, tuvo un pequeño accidente que desde entonces le ha causado molestias.

“Hace un par de días, el domingo, estaba nadando y de pronto sentí un calor horrible. Sentí caliente en el brazo, tan fuerte que me tuve que detener para ver qué tenía. Detecté como una astilla pero más gruesa y me la quité con cuidado”, explicó la periodista, que en reiteradas ocasiones hizo énfasis en cómo la temperatura de su brazo izquierdo subió desproporcionadamente.

Seguidores y colegas de Paola Rojas le compartieron una serie de recomendaciones para aliviar sus síntomas Instagram

Las escandalosas reacciones que sufrió Paola tras este incidente

Pese a que en su momento no le prestó demasiada atención a la marca que había quedado en su brazo, conforme pasaron las horas Paola Rojas se percató de que algo no marchaba bien. Esto debido a que la zona afectada comenzó a presentar síntomas que la pusieron en alerta inmediatamente, sobre todo cuando se percató de que la piel cada vez se le enrojecía más.

Casi de inmediato, ya entrada la noche, esta parte de su cuerpo se había inflamado a niveles alarmantes, creando una especie de bola justo en el lugar donde en un inicio se alojó lo que ella creía que era una astilla. Además, refirió que aunque considera que tiene un umbral del dolor alto, la incomodidad de esta aparente roncha le impidió dormir.

“Pienso que pudo haber sido un piquete de abeja. Aunque me quité el aguijón, obviamente iré al médico. No estoy reemplazando la consulta con este enlace, ahorita no puedo ir, entonces, si hay por aquí algún médico que me oriente”, expresó la comunicadora, quien recurrió a hacer esta transmisión con el fin de encontrar una respuesta oportuna en lo que visitaba a su doctor.

Sus seguidores y colegas rápidamente acudieron al llamado de ayuda que Paola hizo, por lo que casi la mayoría le confirmó que en apariencia sí se trataba de una picadura y le compartieron un par de remedios. No sin antes recordarle la importancia de que no deje de atenderse, ya que cada organismo reacciona de maneras diferentes y no todos los remedios son compatibles siempre.