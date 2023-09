Paloma Cuevas vs. Aracely Arámbula: esta es la propuesta de Myrka Dellanos para arreglar sus diferencias

Recientemente, Aracely Arámbula emitió explosivas declaraciones contra Luis Miguel, por lo que Myrka Dellanos salió a defender al cantante, ¿qué dijo la periodista, quien alguna vez fue novia del cantante?

Del 2003 al 2005, Myrka Dellanos sostuvo una relación sentimental con Luis Miguel y siempre ha hablado bien del cantante al asegurar que guarda muy buenos recuerdos de él; es por eso que no dudó en defenderlo ante las más recientes declaraciones de Aracely Arámbula, quien no se guardó nada en un encuentro con periodistas.

Es importante recordar que, hace unos días, Aracely Arámbula criticó fuertemente a Luis Miguel, a quien acusó directamente de ser un deudor alimentario y ni siquiera invitar a sus hijos a sus conciertos. “La Chule” también tuvo agrios comentarios para Paloma Cuevas , a quien calificó de “comadre-novia”.

Ante estos explosivos comentarios, la conductora y periodista Myrka Dellanos aprovechó la emisión del programa “La mesa caliente”, transmitido a través de Telemundo, para defender a Luis Miguel y dejar en claro que Paloma Cuevas es su amiga; conoce qué dijo y por qué se volvió tendencia.

MYRKA DELLANOS LLAMA A ARACELY ARÁMBULA Y PALOMA CUEVAS A UNIRSE

Myrka Dellanos, en un tono conciliador, hizo un llamado a la unión para que Paloma Cuevas y Aracely Arámbula limen asperezas en vez de emitir declaraciones subidas de tono.

“Ya que ella conoce a Paloma de hace tanto tiempo, como la conozco yo, es hablar con ella, que sea ella la que hable y diga ‘¿por qué no nos juntamos?’ (...) unirnos, para el beneficio de los hijos”, declaró Myrka.

“Quiero quitarme el sombrero de periodista y ponerme el de amiga. Una de las cosas más importantes es que no se mencionen a las niñas de Paloma, son menores de edad. Aracely habló de ellos, pero Paloma siempre ha escogido tenerlas en un lugar donde están completamente protegidas”, dijo la conductora, quien también se dio tiempo para aclarar que Paloma Cuevas no es comadre de “La Chule”.

PALOMA CUEVAS, NI “AMIGA” NI “COMADRE”

“Ella está hablando de la ‘comadre novia’. Realmente Paloma y Enrique, entre otras parejas, estuvieron al frente, pero fue algo realmente figurativo, como amigos de la pareja (...) Aracely y Paloma no se han visto en esos 16 años, o sea que ella no tiene una amistad real con Paloma y no es la comadre oficial tampoco”, finalizó Myrka Dellanos.