Nicola Porcella busca novio para su ex Francesca Lazo

Separarse de Nicola Porcella no convirtió a Francesca Lazo en su enemiga. Al contrario, después de la ruptura, la pareja comenzó a llevarse mejor por el bien de su hijo, Adriano, un niño de 12 años por el que ambos dan la vida.

Sin duda, la relación que la une al segundo finalista de ‘La casa de los famosos México’, le dio un empujón también a la joven comunicóloga que se abre paso como maquillista en tierras aztecas después de capacitarse en Argentina y despegar en su natal Perú.

“Ella es como mi hermana y sabe el cariño que le tengo”

La mujer de 32 años está en el país del mariachi dictando cursos y aprovechando el impulso que le da ser la ex del llamado Novio de México. En marzo se regresará a Lima con su hijo y ya después de arreglar sus cosas por allá decidirá dónde fijar su residencia. Por lo pronto, y aunque se le vinculó con otras mujeres al ser bisexual, es el mismo Nicola Porcella quien ahora quiere que ella rehaga su vida con un hombre.

Así lo confesó en entrevista con TVyNovelas: “Han dicho que yo todavía la celo, pero es mentira, la bromeo y le deseo lo mejor, con decirte que estoy haciendo casting para encontrarle un buen hombre, para que ya no me esté molestando (risas), no, mentira... Francesca es como mi hermana, sabe el cariño que le tengo y siempre nos llevamos muy bien por Adriano. Tenemos discusiones, sí, normal, porque pensamos diferente, tenemos maneras distintas de ver las cosas, pero siempre llegamos al mismo punto y eso es muy bonito, entonces estoy contento porque no todo el mundo tiene una relación así con su expareja”.

El actor que participa en la nueva telenovela de Juan Osorio: El amor no tiene receta, explica además que en este momento está concentrado en levantar su carrera, pues las oportunidades no le caen del cielo como muchos pudieran pensar.

“Ya quisiera que me lluevan ofertas por todos lados, la verdad es que yo estoy bien agradecido con lachamba que tengo, con lo que me está pasando; el 2023 fue un cambio de vida para mí, fue una nueva oportunidad, fue reinventarme. Y el 2024 es consolidarme en lo que quiero, yo vengo de abajo, vengo a seguir peleando, a seguir buscando un lugar aquí en México, en la novelas, en la conducción, y eso se se logra con trabajo, la verdad es que 2024 va a ser de mucho trabajo para consolidar mi carrera”.

“Wendy le puso seguro a su cuarto con huella digital”

Después de ‘La casa de los famosos’ acaparó la atención del público y de productores, aunque eso nunca fue garantía de una solvencia económica absoluta. “Sí te llaman para muchas cosas, pero cada uno decide qué quiere hacer y qué no, yo la verdad es que estoy enfocado en mi carrera en la televisión, muchos pueden preguntarse por qué no me voy a los realities, donde se hace más dinero, pero mi carrera la quiero a largo plazo, creo que ya viví eso en Perú, y ahora con los pies en la tierra sé lo que quiero, quiero vivir en México, quiero hacer una carrera en Televisa, grabar una novela, conducir, es lo que me ocupa hoy día. Entonces ya sé lo que quiero”.

Mientras tanto, Porcella celebra que por fin pudo rentar un departamento en el que es dueño y señor, aunque lo compartirá, ocasionalmente, con Wendy Guevara, ya que le alquiló una habitación para las veces que ella tenga trabajo en la CDMX.

“Ella no ha ido todavía a la casa, pero ya me cerró la puerta de su cuarto porque dice que voy a meter mujeres ahí cuando haga fiestas, hasta le puso claves, con huella digital y todo. Dice que no lo va a dejar abierto. Pero con ella todo fluye superbonito, me llevo muy bien con ella, es mi hermana, me río todo el día, tiene un gran corazón, ayuda mucho a los demás y en La casa de los famosos nos divertimos mucho porque teníamos el mismo código de humor, bromeamos igual, entonces resulta bonito poder contarle tus cosas, o que ella me cuente. Nos aconsejamos mucho y me alegra vivir con ella”.

La posibilidad de vivir bajo el mismo techo se dio luego de una plática en la que ambos coincidieron en sus necesidades.

“Yo un día le dije que quería alquilar un departamento, y ella me dijo que también estaba en las mismas, entonces como no viene mucho acá, quedamos en que yo le rentaría y ella tendría su propio cuarto”.

El rumor de que también serían vecinos en Mérida no estaba tan alejado de la realidad, pues sí estuvo viendo propiedades allá, pero Nicola explica que impidió la adquisición: “Buscamos comprar una casa, pero la verdad es que yo todavía no estoy en posibilidades para comprar, esperamos más adelante que pueda adquirir una propiedad. Primero debo terminar de pagar algunas cosas en Perú, ya bajé varias, pero me ha ido muy bien, me queda una, que es la fuerte y mi departamento allá que lo quiero terminar de pagar, lo estoy pagando de a poquito, porque ese es el departamento que le quiero dejar a mi hijo y con eso estoy tranquilo porque le quiero dejar un bonito departamento y yo ya comienzo a ver acá".

“Mi hijo no quiere quedarse en México”

Adriano está con él en México, lo acompaña a algunas grabaciones del melodrama que se estrenará el 19 de febrero, pero en unas semanas se regresará a su casa en Lima. "Él no quiere quedarse, estará hasta marzo, nos ha pedido regresar a Perú este año, dice que el otro año no tiene problemas en venirse a vivir acá, pero quiere como despedirse”.

El viaje que hicieron juntos en diciembre a Estados Unidos le llenó el corazón a Nicola y lo hizo agradecer por las bendiciones que está recibiendo. “Nunca tuve esos lujos, gracias a Dios los pude vivir con mi hijo, gracias a Dios lo puedo vivir ahora con mi papá, porque a él también le va bien, nosotros no pudimos tener eso, pero ahora lo estoy disfrutando mucho más, como si fuera un niño, con Adriano, y las cosas pasan por algo, quizá por eso soy tan perseverante y tan metido en lo que quiero, de repente, si hubiera tenido todo no sería la persona que soy ahora, entonces yo creo que siempre Dios tuvo el camino correcto para mí y por eso estoy tan agradecido, con lo poco que tuve de chico, porque sé que fue un esfuerzo muy grande de mis papás, yo no me puedo quejar”.

Cinco meses después de su “casi” triunfo en La casa de los famosos, Nicola admite que nunca necesitó visitar al psicólogo. “Eso no fue necesario porque ahí la pasé bien relax, y cuando salí de la casa no tuve alteraciones emocionales porque era algo que ya había vivido. Me enfoqué en mi trabajo, en lo que quería hacer, me enfoqué en crecer”.

“No soy el héroe de Wendy”

Ante los ataques que recibió Wendy Guevara por parte de Alfredo Adame, Nicola expuso su punto de vista a esta publicación: “Yo le dije que no me iba a meter, creo que el respeto se gana con respeto. Wendy es una mujer, pero bueno, yo lo hablo con ella internamente, le dije que no contestara, que no haga caso, a veces es mejor ignorar todo eso porque al final estás dándole fuerza al chisme, ya ven que ahora hasta Poncho se metió”.

Y aunque muchos lo ven como el defensor de la influencer transgénero, Porcella aclara: “Yo no soy el héroe de Wendy, yo soy un buen amigo de ella, la quiero, la adoro, ella sabe que siempre la trataré de aconsejar desde mi punto de vista”.

Sobre el caso de Poncho De Nigris, quien está en guerra con su mamá, el actor dice: “Ese es otro tema que tampoco me compete, pero creo que él es una gran persona, sabe las cosas, por eso es exitoso, entonces pienso que él sabe cómo manejarse, cómo llevarlo, y trato de no meterme ahí porque en temas de dos, el tercero sale sobrando”.