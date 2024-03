Nicandro Díaz había confesado a TVyNovelas que tenía “dos proyectos soñados": La última entrevista de un creador de éxitos

En ocasiones el éxito de las telenovelas se les atribuye a los rostros que vemos en pantalla, sin embargo, detrás de la historia, y de los mismos protagonistas, está la labor del productor, quien toma las decisiones fundamentales para hacer de cada proyecto un éxito, uno de ellos es Nicandro Díaz, quien, con Golpe de suerte, su última telenovela, sumó un éxito más a su carrera.

Lamentablemente, el productor falleció este lunes 18 de marzo, a los 60 años, dejando un gran legado dentro de la industria de la televisión. Te contamos su visión de sobre el genero rosa con el que cautivó a millones de personas a lo largo de su trayectoria en la que le colocó su sello característico a las decenas de producciones que estrenó.

En una última entrevista que concedió a TVyNovelas habló sobre la competencia que existe en los productos televisivos y cómo se reinvetaba él y su equipo para lograr un contenido de calidad, algo que se vio plasmada en sus telenovelas desde “Gotita de amor” en 1998 hasta “Golpe de Suerte” en 2024.

“Estamos viviendo una época en donde todo es más competido, que hay entretenimiento en todos lados, cada vez es más difícil, pero no podemos detenernos por eso, si eso nos va a mermar mejor dediquémonos a otra cosa, esto es lo que nos toca, esto es lo que disfrutamos y al contrario, mostrar la capacidad que tenemos y eso lo vuelve más satisfactorio, porque la competencia genera mayor calidad”, expresó.

La motivación para Nicandro llega en cada telenovela, pues el objetivo es acaparar a las nuevas audiencias: “Queremos llegar a los nuevos televidentes, se piensa que la televisión es algo antiguo y la televisión abierta está más viva que nunca y está en nosotros inyectar de esa vida a la televisión, a través de contenidos que valgan la pena, eso es un reto y lo tomamos”.

El ser productor de grandes éxitos, no ha hecho perder el piso a Nicandro, pues en su mente estará siempre la primera vez que llegó a televisa cargado de ilusiones:

“El primer día que llegué aquí salieron por mí a la puerta porque no me dejaban entrar, me sentí en Disneylandia, cada actividad que me daban a realizar la hacía con todo el ímpetu, esos recuerdos siempre están presentes y esa ese es el ímpetu con el que no deseo dejar de trabajar”.

Así como la pasión por su trabajo no cesa, la amistad que ha logrado hacer a lo largo de los años, no la cambia por nada:

“Tengo amistades entrañables, aquí en este medio donde ya tengo poco menos de 40 años y puedo presumir que he conocido a grandes personas, con un gran corazón y que todo lo contrario el trabajo, las jornadas de trabajo que tenemos aquí nos unes más a las personas; más que una fiesta, más que una borrachera, más que un evento que se pueda sentir frívolo, el trabajo nos une al estar horas y horas conviviendo te va generando lazos muy fuertes”.

En esos casi 40 años Nicandro menciona que todos sus proyectos han tenido sus bemoles, pero en cada uno, la pasión va implícita:

“Todos los he disfrutado mucho, y también los he padecido, porque aquí hay esa cosa rara, parte de disfrutarlo, es padecerlo, de alguna manera, traemos esta actividad en la piel, y todos mis proyectos han tenido su distinción, desde la primera que fue Gotita de amor que fue una súper oportunidad que me dio mi empresa, ese acto de confianza se debe fortalecer en cada trabajo que haces y bueno, llegar a la numero 16, me muestra que quizá no he hecho las cosas tan mal, y todo no solo por mí, sino por el gran equipo que me ha apoyado permanentemente, algunos se han ido y hay otros que permanecen desde la primer telenovela y eso se valora”.

Como para muchos, los objetivos para el productor no cesan y sabe que en algún momento se podrán lograr: “Si tengo dos proyectos soñados, no puedo decir cuales o se ceban, peo creo todavía tenemos tiempo y chance y lo logremos”.

El productor reconoce que en ellos recae la oportunidad de generar nuevas estrellas situación que genera una gran responsabilidad: “Es algo que se va viviendo sobre la marcha, de pronto hay actores que despuntan más que otros, hemos tenido esa experiencia desde las telenovelas infantiles y el verlos crecer y que van fincando su camino, es satisfactorio y de mucha responsabilidad, el ser parte de ese camino”.

Nicandro Díaz es uno de los productores de televisión mexicano más importante de las últimas décadas, con producciones como: Gotita de amor, Alma rebelde, Carita de ángel, ¡Vivan los niños!, Contra viento y marea, Destilando amor, Mañana es para siempre, Soy tu dueña, Amores verdaderos, Hasta el fin del mundo, El Bienamado, Hijas de la luna, La mexicana y el güero, Mi fortuna es amarte y Mi camino es amarte.

Lee más:

¿De qué murió Nicandro Díaz?: Productor de telenovelas como: “Soy tu dueña”, “Gotita de amor” y “Golpe de suerte”