Nace la cuarta hija de Larry Hernández y Kenia Ontiveros

El cantante de regional mexicano tenía planes de hacerse la vasectomía, pero en junio pasado anunció que su esposa estaba embarazada.

Larry Hernández compartió que su esposa, Kenia Ontiveros, y su hija están en perfectas condiciones de salud.

“Ay Dios mío, ay Dios mío. ¡Ya nació nuestra niña, familia! Con todo el gusto del mundo les confirmo que ya acaba de nacer mi niña. Gracias a Dios todo bien. Es súper bella. Gracias por poner a Kenia en sus oraciones. Dios los bendiga. Nació a las 7:58 am (este 2 de diciembre), hora de Los Ángeles”, dijo en sus redes el cantante, quien ya tiene seis hijos en total (dos varones producto de su relación con Isabel Hernández).

El 28 de noviembre, cuando la empresaria, Kenia Ontiveros, cumplió 40 semanas de gestación, fue a revisión médica porque su hija no daba indicios de que quería nacer.

“Al parecer pues voy a seguir embarazada, hasta que la bebé quiera salir solita y ya si se me pasa el parto, pues ya puedo ir al hospital, pero no hay espacio, no hay horario, no hay nada para mí para inducirme, entonces vamos a esperar”.

