Murió en fuerte accidente el salsero Paulito FG: Su vehículo chocó de frente contra autobús

Este sábado 1 de marzo de 2025 murió el músico cubano Paulito FG de forma repentina en un accidente vial ocurrido en su natal La Habana, Cuba.

Medios localos informaron que el vehículo del salsero de 63 años se impactó contra un autobús de la empresa Transtur, en el sector denominado como Vedado habanero.

Cubadebate reportó que, fue de tal magnitud el choque, que el cantante perdió la vida y su vehículo quedó totalmente destrozado, sobre todo del lado del conductor.

En sus redes sociales se invitó este domingo 2 de marzo a despedirlo en la Funderaria Calzara.

“Doloroso adiós al querido Paulito FG. Nuestras sentidas condolencias a familiares, amigos y al pueblo de Cuba, que lo privilegió junto a otros grandes artistas, como uno de sus favoritos. Sus creaciones e interpretaciones son parte insoslayable del patrimonio musical cubano.”, escribió el presidente Miguel Díaz-Canel en la red social X.

Una semana antes, Paulito se había presentado en el Festival de la Salsa en Cuba

Paulito FG fue uno de los protagonistas del llamado “boom de la salsa” en la isla en la década de los años 90, y por varias décadas llevó alegría con su música bajo el concepto Paulito FG y su élite.

Publicó 13 discos de salsa, boleros y timba, una evolución de la salsa con mayor complejidad rítmica, entre ellos “Tú no me calculas”, “Sofocándote”, “El bueno soy yo”, “Un poquito de to (todo) y “Abre que voy”.

Su más reciente producción musical, “Sigue cantando Celina”, fue un homenaje a la cantante de música campesina Celina González (1929-2015), bautizada como la “reina de los campos de Cuba”, en 2022.