"¡Mi comportamiento fue inaceptable!": Juan Pablo Medina se disculpa con Wendy por pelea en concierto

Dicen que errar es de humanos y eso lo tiene bien claro Juan Pablo Medina ahora que se arrepintió de la actitud que tuvo con Wendy Guevara y su representante hace unos días cuando discutieron por unos asientos en el tercer concierto que Madonna ofreciera en el Palacio de los deportes.

De acuerdo con algunas fuentes, la pelea comenzó cuando Juan Pablo intentó tomar los lugares de Wendy Guevara y uno de sus amigos mientras fueron al baño. Al regresar, hubo amenazas y una acaloradas palabras por parte del artista que ha brillado en éxitos como La casa de las flores.

"¡Que pena!, pero lo que les puedo contar es que iba llegando al concierto, fue un relajo para mí, llegar, lo único que quería era encontrar mi asiento, desafortunadamente llegué a un lugar y no era el mio, pero yo no quería el de nadie más, quería el mio"; dijo el intérprete a las cámaras mientras entraba a una función de teatro.

Según Juan Pablo, el momento lo avergüenza, pues no se considera un hombre violento, ni conflictivo. “Me frustré y la verdad es que mi comportamiento fue inaceptable, y bueno, por fortuna, después pude hablar con Joel y con Wendy porque sí es reprobable, les pedí una disculpa porque yo no soy así, nunca me había pasado, pero me ganó, le pido una disculpa”.

Para el actor fue muy importante limar asperezas y evitar futuras rencillas. “Al día siguiente les escribí, yo soy fan de la Wendy, yo la sigo, me pareció extraordinario que se subiera con Madonna, ella es increíble, yo me equivoqué, hay que aprender de los errores, hay que aprender que si te pasa debes hacerte responsable, y no me voy a justificar”.