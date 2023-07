‘Me he ganado un lugar': Michelle González, orgullosa de consolidarse como actriz

No cabe duda de que la actriz Michelle González ha picado piedra en los más de 20 años que lleva de carrera y gracias a eso ha logrado un lugar dentro de la actuación, pero también es cierto que se ha tenido que enfrentar a la etiqueta de ser la hermana de una importante productora en Televisa.

“Eso ha sido parte de mi proceso, pero ahorita estoy muy en paz, porque sé que ya pasé esa etapa de ser ‘la hermana de...’, y al final agradezco todo lo que ha pasado en mi carrera porque es lo que me ha traído a donde estoy hoy, además son cosas que no puedo negar, sí somos hermanas y me da muchísimo orgullo ser la hermana de una mujer tan talentosa, pero ella es Giselle y yo soy Michelle, y estoy contenta de ser hoy en día Michelle González, obviamente hay personas que siguen teniendo el referente de mi hermana, pero hoy la gente me reconoce y me conoce como Michelle y eso se gana sólo con el trabajo propio”, nos compartió la artista.

Pero no sólo le ha tocado lidiar con eso, sino también con comentarios o señalamientos sobre su forma de ser. “Antes tenía mucho miedo de que se dijeran cosas de mí porque en algún punto se generó esta teoría de que yo era muy sangrona, el típico secreto a voces en la producción o en el set en radio pasillo, pero hoy me siento muy segura de quién soy y me he quitado esas preocupaciones del qué dirán”.

Y aprovechó para explicar el por qué algunas personas pensaban eso de ella: “Como me involucro tanto en cada área de lo que representan mis personajes, me gusta que las cosas estén bien hechas, creo que muchas personas no saben recibir las críticas constructivas y no están acostumbrados a escuchar cuando alguien dice: ‘No me gusta esto’, y no porque venga de un lugar de prepotencia, sino porque cuando algo no está bien hecho, hay que saber decir las cosas con tacto y educación, sin ofender a nadie. No puedes quedarte las cosas porque eso también influye en tu energía y en tu trabajo, si no estás cómodo y no te sientes bien se refleja en la pantalla”.

Para Michelle González parte de las situaciones que han marcado la diferencia al momento de trabajar es la no utilización de apuntador, otro punto por el que, dijo, la han señalado de sangrona: “Adaptarse es parte del trabajo del actor, no es el mismo tono el que usas en el teatro al tono de las series o telenovelas, uno tiene que adaptarse a eso, pero también es muy importante no perder tu esencia y comunicar cuáles son las cosas que funcionan para ti y cuáles no, yo quisiera poder usar apuntador, pero es algo que nunca hice, es una escuela que nunca tuve y más que beneficiarme, a mí, Michelle González, me perjudica, entonces el que ellos me den la libertad de no usarlo me da seguridad, porque no es por sangrona ni es por querer hacer algo diferente a los demás, viene de un lugar de que no lo sé utilizar y mi interpretación y resultados son muchísimo mejores si no tengo ese aparato dentro de mí oído”.