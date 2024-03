‘Me enseñaste a no usar ropa': la contundente frase que se reveló en el video que demostraría que Héctor Parra abusó de su hija

El actor tendrá una nueva sentencia a mediados de marzo

Un nuevo video que demostraría que Héctor Parra abusó de su hija, Alexa Hoffman, fue publicado este jueves en el programa ‘De primera mano’, con autorización de la joven. En 2021, Hoffman denunció a su papá de abuso sexual cuando apenas tenía 6 años y hasta los 14.

Las imágenes, compartidas en el programa de Gustavo Adolfo Infante, han generado escándalo por quienes siguen el caso de cerca, pues hay varias frases contundentes.

Según se explica, los videos son parte de la carpeta de investigación del caso Héctor Parra, quien actualmente cumple una sentencia en la cárcel por 10 años y seis meses, pero que está a la espera de una nueva condena.

¿Qué se dice en los videos contra Héctor Parra?

En el primer video, aparece Alexa Hoffman frente al televisor mientras el actor la graba de espalda. En un punto de la conversación, la niña se levanta el short y exhibe un texto que presuntamente le había escrito su papá con tinta que decía: “Esta es mi pompi”.

Luego, en el segundo clip, Alexa le da un regalo a su papá: un álbum fotográfico. Allí, Héctor describe algunos textos que habría escrito Alexa y uno de ellos generó escándalo. Decía: “Tú me enseñaste a tomar Pepsi. Tú me enseñaste a sonreír. Tú me enseñaste a divertirme. Tú me enseñaste a no usar ropa”.

Alexa afirmó que papá le escribía ese tipo de textos en todas las partes de su cuerpo, según comunicó Adolfo Infante.

¿Cuándo es la nueva sentencia de Héctor Parra?

Héctor Parra tendrá una nueva sentencia el próximo 15 de marzo, según reveló su hija, Daniela Parra: “Le van a volver a dictar sentencia a mi papá el 15 de marzo, nos dieron una nueva audiencia. No esperábamos nada, pero sabíamos que estamos contra un sistema corrupto, y al parecer nada tiene sentido”.

Alexa Hoffman confirmó en redes sociales que su papá es acusado de nuevo por abuso sexual, que se sumaría a la condena de corrupción de menores por la que ya está en la cárcel desde 2021.

Mensaje de Alexa Hoffman tras la nueva audiencia a Héctor Parra. (Instagram @alexaa.hoffman)

