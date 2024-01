Mayela Laguna reconoció que todavía ama a Luis Enrique Guzmán y le hizo esta desesperada petición

Mayela Laguna sorprendió al mundo de la farándula al reconocer que todavía ama a Luis Enrique Guzmán a pesar del pleito legal que la pareja sostiene por la paternidad de Apolo, e incluso le hizo una petición a su expareja.

La semana pasada, Mayela Laguna confirmó que a mediados de enero tendrá lugar la realización de las pruebas de ADN certificadas luego de que, en junio del 2023, Luis Enrique Guzmán emitiera un comunicado negando la paternidad del niño.

Este escándalo ha sacudido profundamente a la dinastía Pinal, e incluso Alejandra Guzmán no perdió la oportunidad de atacar con todo a Mayela Laguna , emitiendo fuertes críticas en contra de ella.

Sin embargo, esto no ha cambiado la postura de Mayela Laguna, quien en medio de sus esfuerzos por limpiar su nombre y el de Apolo haciendo uso de todos los recursos legales disponibles, reconoció que todavía ama a Luis Enrique Guzmán.

MAYELA LAGUNA ASEGURÓ QUE TODAVÍA AMA A LUIS ENRIQUE GUZMÁN

En una entrevista con la reportera Berenice Ortiz, Mayela Laguna habló sobre el conflicto legal que sostiene con Luis Enrique Guzmán por la paternidad de Apolo, y aprovechó para hacer una impactante revelación:

“El amor no se va de un día a otro. Puedo estar muy enojada, pero puede haber amor ahí todavía; eso no significa que no haya resentimiento”, reconoció la mujer, quien reiteró que su conducta le duele bastante:

“Me da mucha lástima que realmente piense que Apolo no es su hijo. Me da mucha tristeza porque le hacía muy feliz a él”, declaró Mayela Laguna.

LA PETICIÓN DE MAYELA LAGUNA A LUIS ENRIQUE GUZMÁN PARA VER A APOLO

Por otro lado, Mayela Laguna detalló que, en caso de que se compruebe que Apolo sí es hijo de Luis Enrique Guzmán, ella se mostraría de acuerdo en que ambos convivan; aunque eso sí, con una petición especial para su expareja: que deje las adicciones.

“Yo ya estoy totalmente rehabilitada, he cambiado, entonces lo mismo pediría para él para que pueda convivir con mi hijo, y sí, una disculpa pública, es lo principal porque ha sido extremadamente doloroso todo esto”, señaló.

¿QUÉ DIJO MAYELA LAGUNA SOBRE ALEJANDRA GUZMÁN?

Asimismo, Mayela Laguna reconoció que sí está molesta con Alejandra Guzmán por la forma en que la rockera la criticó luego de que se desatara el escándalo de paternidad:

“Yo tengo la cara en alto y no quisiera ver a Alejandra porque estoy enojada. Negó a mi hijo de una manera muy fea, cuando lo quería y lo amaba impresionantemente y él también le daba mucha felicidad”, declaró.