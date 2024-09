Maryfer Centeno reveló detalles inéditos sobre la reconciliación de Paul Stanley y Mario Bezares: ¿fueron honestos?

La noche del 25 de septiembre, se vivió un momento icónico para la industria del entretenimiento mexicano, pues finalmente ocurrió la tan pedida reunión entre Paul Stanley y Mario Bezares, quienes a pesar de estar unidos por una fuerte historia, nunca habían tenido la oportunidad de coincidir. Como era de esperarse, este momento generó una lluvia de emociones, principalmente en sus protagonistas, quienes en algún punto de sus vidas vieron como imposible esta conversación.

Sin embargo, más allá de las palabras que se pronunciaron en la recta final de La Casa de los Famosos México, también hubo quienes trataron de ver qué hay más allá, como hizo Maryfer Centeno. Esto ya que como acostumbra, se propuso encontrar aspectos que pudieron haber pasado desapercibidos durante la charla, sobre todo en qué tanta sinceridad radicó en cada uno de ellos.

¿Fue real? Esto encontró Maryfer Centeno sobre el emotivo discurso de Paul Stanley a “Mayito”

Tras el furor que causó el encuentro de Mario y Paul, poco más de 25 años después del fatídico atentado en el que Paco Stanley perdió la vida y llevó a “Mayito” tras las rejas por su supuesta participación intelectual, Maryfer Centeno se dio a la tarea de visualizar qué tanta sinceridad hubo en las palabras que el presentador le pronunció a Bezares, hombre que estuvo acusado de haber planeado el homicidio de su padre.

Paul Stanley y Mario Bezares volvieron a encontrarse después de 25 años Capturas de pantalla

“Por momentos, la mirada de Paul parece estar aliviada, pero en otros, se ve cómo los ojos se le ponen rojos cuando llora. No conocemos realmente qué pasó en esa relación, sí me queda claro de dónde viene todo el tema, pero no sabemos qué pasaba por su mente en esos momentos”, sentenció la experta en lenguaje corporal, una respuesta que ciertamente coincide con lo que dijo el comediante, que al volver al foro con Galilea Montijo, admitió haber tenido los sentimientos revueltos durante todo el tiempo que estuvo ahí.

Maryfer Centeno analizó la actitud de Mario Bezares tras las disculpas de Paul Stanley

En cuanto a Mario, quien por órdenes de “la jefa” no pudo moverse ni responderle al hijo de Paco Stanley, Centeno también encontró que no había más que sinceridad en cada una de las respuestas que su cuerpo emitía de manera involuntaria.

“Los ojos emocionados de Mario Bezares, la tristeza contenida de tantos años y ver su mirada aliviada y nerviosa, al mismo tiempo la mandíbula de Paul diciendo que todo tiene solución. Mientras, él lo recibía con un gesto regulador, conmovido, con una tristeza que los dos habían guardado por años”, sentenció.

Mario Bezares no pudo contener las lágrimas al ver a Paul Stanley Captura de pantalla

Hasta el momento, tal como “Mayito” compartió después de la dinámica, espera en un futuro poder hablar de frente con el conductor de “Hoy”, pues una vez más aseguró que sin importar lo que haya pasado, siempre le guardó un gran cariño.