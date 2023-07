¿Quiénes son los padres y hermanos de la conductora Mariazel Casals?

Mariazel Olle Casals es una de las conductoras de televisión más populares, y entre sus trabajos más reconocidos están el segmento deportivo de TUDN “Tu tribuna”, así como el programa “Me caigo de risa”, que nos ha regalado divertidos momentos.

Si bien Mariazel ha sabido dejarse querer por el público mexicano gracias al carisma que irradia en la pantalla, esta conductora y también actriz nació en Barcelona, España, en 1982.

Mariazel llegó a México en 1987; al poco tiempo comenzó a participar en obras de teatro y después ingresó a la escuela de actuación de Silvia Derbez. Sobre sus raíces españolas, la conductora no ha tenido reparo en decir que, en este momento, “me siento más de acá (México), aunque no puedo negar mis orígenes”. Y hablando de orígenes, ¿te has preguntado quiénes son los padres y hermanos de Mariazel Olle Casals?

La madre de Mariazel ya falleció, pero ella la sigue recordando en redes. TWITTER@Mariazelzel

CONOCE A LOS PADRES Y HERMANOS DE MARIAZEL OLLE CASALS

Sobre el padre de Mariazel, él tiene 78 años y se llama Martín Olle Pujol, quien trabajó en la Embajada de España en México. Al igual que su hija, es nativo de Barcelona y tiene una cuenta de Instagram en donde comparte los momentos que pasan juntos.

Sobre la mamá de Mariazel no se tienen muchos datos, y es que falleció hace algunos años. Aunque la conductora nunca ha revelado más detalles sobre ella como su nombre, sí sube fotos de su madre a Instagram de vez en cuando, acompañadas de amorosos mensajes.

El padre de Mariazel se llama Martín Olle Pujol. INSTAGRAM/martinollepujol

En cuanto a sus hermanos, Mariazel dijo en alguna entrevista que tenía más familia. “Somos cuatro hermanos que viven también en México"; y aunque aceptó que no se ven frecuentemente, aseguró que se mantienen en contacto. Uno de ellos, al parecer, es ejecutivo de una empresa financiera.

Como ves, aunque Mariazel puede que no tenga un contacto muy estrecho con su familia, nunca se olvida de sus orígenes y de recordarlos en redes sociales.