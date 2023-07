Marco Antonio Rodríguez Chiquimarco es vinculado a proceso por violencia familiar

¿Cuántos años podría pasar en la cárcel el exárbitro mexicano Marco Antonio Rodríguez ‘Chiquimarco’?

El exárbitro mexicano Marco Antonio Rodríguez, mejor conocido en el ámbito deportivo como ‘Chiquimarco’, ha sido vinculado a proceso por presunta violencia familiar, luego de presentarse a una audiencia en la CDMX por demanda de su expareja.

El ahora comentarista deportivo seguirá su proceso en libertad debido a que mantuvieron sus medidas cautelares que se le dictaron desde una audiencia anterior.

Los cargos de los que se acusa a ‘Chiquimarco’ son por presunta violencia familiar, en las modalidades de violencia física y psicoemocional, por lo que no podrá acercarse a la víctima ni estar cerca de su domicilio, de acuerdo a lo que dicta la Ley General de Víctimas y el código nacional de procedimientos legales.

Marco Antonio Rodríguez podrá seguir su proceso en libertad, por lo que sus abogados tienen un plazo de dos meses de investigación complementaria.

“Se nos otorgó un plazo de dos meses de investigación complementaria, para que se continúe investigando, en el caso de nosotros haremos algunas pruebas periciales, para acreditar la cuantificación de la reparación del daño”, dijo el representante legal del exsilbante a ESPN.

A su vez, Alva Neri Hernández, expareja del exárbitro, también habló al respecto para la cadena deportiva ESPN sobre la demanda que interpuso en 2022 en contra de su agresor.

“Tengo tranquilidad. Evidentemente me causa alegría. Por tanto tiempo de abuso, y que siempre se manifestaba que por su imagen, él podía hacer lo que fuera con su familia. Gracias a los abogados estamos aquí y está vinculado a proceso”.

¿Cuánto podría pasar en la cárcel?

De acuerdo con las leyes mexicanas, quien comete el delito de violencia familiar será sentenciado de seis meses a cuatro años de prisión y se verá obligado a pagar una pensión alimenticia, además de que recibirá ayuda psicológica para reintegrarse a la sociedad.

¿Quién es ‘Chiquimarco’?

Marco Antonio ‘Chiquimarco’ Rodríguez es un exárbitro mexicano. Entre 1995 y 2014 silbó más de 400 partidos oficiales de fútbol profesional.

Dirigió en tres Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, siendo uno de los árbitros mexicanos más destacados en la historia de los Mundiales de fútbol.

Fue el árbitro central del partido entre Uruguay e Italia en Brasil 2014, donde el jugador Luis Suárez mordió a Giorgio Chiellinien el hombro.

Fue silbante en la histórica goleada de 7-1 de Alemania ante Brasil en el Maracaná, en Brasil 2014.

Después de su retiro, tuvo un breve paso como DT del Salamanca de la tercera división de España, en 2019, pero duró tres días en el cargo por conflictos con la directiva y jugadores.

También participó como juez en el reality Guerreros México en 2021 y actualmente es analista de arbitraje en TUDN.

“Yo leo la palabra de Dios y siempre fui muy celoso de separar la luz de las tinieblas. Me decían ‘Chiquidrácula’ por el piquito de pelo (similar al personaje que interpretó Carlos Espejel en ‘Chiquilladas’) que tengo en la frente, pero para mí Drácula significaba oscuridad y me enojaba. También me costaba entender que yo como autoridad siendo árbitro tuviera un apodo”, platicó en entrevista con el comentarista deportivo Toño de Valdés.

“Un día Raúl Orvañanos (comentarista deportivo) en una transmisión me llamó ‘Chiquidrácula’ y la Asociación Mexicana de Árbitros, que en realidad era entonces el Sindicato de Árbitros, mandó un comunicado para exigirle que no me dijera así. Fue todo un enfrentamiento con él, pero un día mi hija me dijo: ‘Porqué mejor no te dicen Chiquimarco’, tenía solo cinco años y así nació, por mi hija”.