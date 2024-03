Marcela Mistral dijo que retuvo a sus empleadas en su casa por sospecha de robo y la tundieron en las redes

De acuerdo con la influencer y esposa de Poncho de Nigris, todo comenzó cuando “se perdieron” los smartphones de sus hijos y aparecieron luego en un lugar extraño, por lo que no dudó en señalar a las empleadas domésticas de haber escondido los teléfonos para después llevárselos.

En medio de las denuncias de Marcela Mistral, quien le mostró a sus seguidores cómo tuvo que “voltear” su casa para encontrar finalmente los dos celulares, unos comentarios de la famosa despertaron la furia de los internautas, pues no tuvo empacho en aceptar que había retenido a sus trabajadoras en la casa hasta que aparecieran los teléfonos móviles.

La polémica conducta de Marcela Mistral fue tachada de “ilegal” por algunas personas, quienes recordaron otras controversias en las que ella y Poncho de Nigris se han visto envueltos por el supuesto mal trato que le dan a las personas que trabajan con ellos .

MARCELA MISTRAL RECONOCE QUE “ENCERRÓ" A SUS EMPLEADAS POR SOSPECHA DE ROBO

“Por eso algunas ayudas no duran… porque de todo me doy cuenta”, escribió Marcela Mistral en su video, donde denunció que dos celulares pertenecientes a sus hijos habían desaparecido misteriosamente y nadie lograba encontrarlos, por lo que decidió tomar medidas extremas para dar con el responsable de esto.

Lo que despertó la molestia de los internautas fue la forma en que Marcela trató a sus empleadas domésticas, pues además de acusarlas directamente de haber escondido los teléfonos para luego llevárselos, reconoció que no las dejó salir de su casa hasta que los aparatos aparecieron.

“Me parece muy sospechoso, aquí están los dos telefonitos, estaban aquí escondidos, aquí donde habían buscado ‘muchas veces’. Esto me suena a que era plan con maña, pero más canija que bonita”, expresó, molesta, la influencer.

EXPLOTAN CONTRA MARCELA MISTRAL EN REDES SOCIALES

Las reacciones por parte de los internautas no tardaron en llegar a las cajas de comentarios de plataformas como TikTok y X, en donde no pocas personas expresaron su molestia ante la actitud prepotente que Marcela tuvo con sus empleadas domésticas.

“Pobre Poncho se admira de su mamá y Marcela es igualita”, “Este tipo de acciones tienen que hacerse en privado”, “Los niños son impredecibles, ¿a fuerza tienen que se ellas?” y “Ella y su suegra me recuerdan a los personajes de The Help”, son algunos de las reacciones que pueden leerse.