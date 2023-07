Maca Carriedo habla sobre el penoso enfrentamiento que tuvo con Bárbara Torres: “Me pareció muy mañosa”

A través del canal de YouTube de La Saga, la conductora Maca Carriedo reveló un enfrentamiento que tuvo con Bárbara Torres, sexta eliminada de La Casa de los Famosos México, en el pasado.

Maca, quien trabajó con Bárbara en una etapa del programa matutino ‘Hoy’, aseguró haber sido testigo de un mal comportamiento de la comediante originaria de Argentina ante una maquillista de Televisa.

“Yo he sido testigo de los arranques que le dan a Bárbara Torres. Una vez vi a una de las maquillistas cargando su bolsa de maquillaje y cargando otra maleta… la maleta era de Bárbara. De repente volteo y Bárbara caminando adelante, ligera cual paloma, sin cargar nada y entonces dije: ‘Qué cómoda, no va cargando nada, qué jefa’”, comenzó a contar Carriedo.

Maca Carriedo detalla su enfrentamiento con Bárbara Torres

Incluso, Maca recordó que Bárbara la enfrentó y le explicó que no podía cargar su propia maleta porque tenía un fuerte dolor de espalda: “Que me escucha Bárbara y que se regresa, y que se hace la víctima y que me dice: ‘Estoy muy lastimada de la espalda’… Casi le pido perdón (sarcasmo) y yo llevaba toda la semana viéndola perfecta”.

Finalmente, “la verdad es que sí me ha tocado ver eso… A mí sólo me pareció abusivo, eso pasó, pero (Bárbara) me pareció muy mañosa”, se sinceró Maca Carriedo, actual colaboradora de la periodista Adela Micha.

Bárbara Torres vs La Casa de los Famosos México

Recordemos que dentro de La Casa de los Famosos México, Bárbara Torres, conocida por su personaje de “Excelsa” en la exitosa serie de ‘La Familia P. Luche’, tuvo diferencias con algunos compañeros.

Ferka Quiroz, Raquel Bigorra, Sergio Mayer, Mariana “La Barby” Juárez, Jorge Losa y Apio Quijano, vivieron en carne propia algún pleito con la comediante argentina, quien tras salir de la casa, se disculpó y aseguró que todo lo vivido en el reality prefiere dejarlo en el pasado.