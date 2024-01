Luis Miguel comienza con el pie izquierdo el 2024: Pospone su primer concierto del año

El 2024 no comenzó del todo bien para Luis Miguel. El cantante no pudo presentarse en el que sería su primer concierto del año y con el que abriría su gira por Sur América, en los países en los que no cantó en 2023.

Tras más de tres horas de retraso e incertidumbre en el público, pasadas las 11:00pm del miércoles 17 de enero, se anunció que el concierto previsto en el estadio Olímpico, de Santo Domingo, capital de República Dominicana, no se llevaría a cabo.

Primero, en algunas pantallas del recinto se informó que debido a “fallas técnicas” en espectáculo tenía retrasos y horas después se informó que el show se pospondría para el jueves 18 de enero.

Tras el anuncio reinó el descontento entre los fans que llenaron el estadio. El equipo técnico desmontó parte de los equipos para ser instalados al día siguiente.

Aunque la producción no aclaró cuál fue el problema que impidió la realización del concierto, medios dominicanos aseguran que las pantallas centrales del escenario se dañaron y que Luis Miguel habría expresado que si la falla no se resolvía antes de las 11:00opm, él no iba a cantar.

Se estima que el show pueda efectuarse con normalidad el 18 de enero, sin embargo, hay quienes pidieron que se les devolviera el dinero, como el caso del cantante de merengue Eddy Herrera, quien viajó expresamente para ver el show y no podría acudir a la nueva fecha.