Los indirectas que aclaran por qué Claudia Martín y Hugo Catalán terminaron su noviazgo

Fue a principios de 2021 cuando Claudia Martín anunció que se iba a divorciar de su esposo, el productor Andrés Tovar, con quien mantuvo un matrimonio de casi tres años.

Meses después, menos del año, la actriz se dio una nueva oportunidad en el amor con el también actor Hugo Catalán, de quien se enamoró mientras grababan juntos la telenovela “Los ricos también lloran”, y aunque no coincidan en las escenas, verse en los pasillos de los fotos, encendió la química.

A menos de dos años después, Claudia, de 34 años, vuelve a estar soltera. La protagonista de “El amor no tiene receta”, la cual está actualmente en pantalla, de lunes a viernes, por Las Estrellas, anunció en un breve comunicado a través de sus redes sociales, que la historia de amor con Hugo había llegado a su fin.

“Quedamos en buenos términos”, expresó Claudia en una historia de Instagram que fue replicada por su “moreno”, como le decía de cariño a su ahora ex novio.

Sin dar mayores detalles, así dieron a conocer el truene, pero más tarde, cada uno de ellos publicó mensajes o indirectas que dan pistas de por qué el noviazgo terminó.

Aparentemente, tanto Claudia como Hugo, colocaron fin al noviazgo para “fluir”. Al parecer, cada uno de ello tiene visiones y proyectos de vida distintos que ya no compaginaban.

“Lo único que nos queda es soltar y dejar ir para recibir todo lo bonito de la vida. Confía”, expresó la actriz en una publicación de Instagram.

Por su parte, Hugo dedicó una historia de Instagram con la canción “Fluye” de la banda mexicana Reyno.

La canción tiene una letra que deja ver lo que ocurrió en el amor entre ambos: “Empezamos a sentirnos diferentes sin querer, y no lo quise ver, por terco // Empezamos a sentirnos mal y yo no se porque no lo quiero entender, no importa”.