Los dos motivos que hacen sentir a Eduardo Santamarina orgulloso “como un pavorreal” en 2025

En octubre del 2024 Eduardo Santamarina viajó de México a Inglaterra para aplaudir, en primera fila, a uno de sus gemelos que lleva su nombre y que alcanzó una de sus mayores metas profesionales.

El joven de 24 años, se graduó con honores de la Academia de Música y Arte Dramático en un acto en el que sus padres estuvieron presentes dejando a un lado las diferencias del pasado que los llevaron al divorcio. Y es que, precisamente, Itatí Cantoral y Santamarina compartieron en familia, apoyando a su hijo que ahora sigue el mismo camino del entretenimiento.

Ver a Eduardo Jr. buscar sus propias oportunidades en la carrera que por años le ha dado las más grandes satisfacciones al intérprete lo tiene muy emocionado e ilusionado porque ve el reflejo de aquel hombre que llegó a Televisa a principios de los 90 con la intención de hacer telenovelas.

“Creemos que cuando un hijo cumple uno de sus sueños le diríamos: ‘Ahora sí, se acabó la beca’, y que se ponga trabajar, pero no es así, uno como padre siente el compromiso de siempre estar para lo que necesiten. En el caso de Eduardo, estudió lo mismo que nosotros, actuación, y ya lo he visto, pero a nivel amateur, pero nunca profesionalmente, entonces cuando yo alterne un escenario de cine y televisión con él, seré el hombre más feliz del mundo, sería padrísimo”, afirma Eduardo Santamarina en entrevista con TVyNovelas.

La experiencia de volar a otro continente a celebrar la graduación ha sido de los momentos que Santamarina guardará para siempre en su memoria y corazón.

“Es que le dieron su diploma, estaba feliz, no es porque sea mi hijo, pero es bien positivo, siempre trae una sonrisa de oreja a oreja, ese día no paraba de sonreír, se me pone la piel chinita de recordarlo, con decirte que el video lo traigo en el celular, entonces lo veo y lo vuelvo a ver porque es el primero de mis hijos que se graduó, fue un momento muy hermoso verlo con la toga, ver cómo aventaban la toga sus compañeros. Es un logro para él, pero también como padre, yo me siento como pavorreal”.

El otro motivo de orgullo es trabajar con su esposa

Para Eduardo, esta época ha sido de muchos logros que aún no se cree, pues también le tocó grabar junto a su esposa, Mayrín Villanueva, la telenovela “Juegos de amor y poder” que se estrena en las estrellas el 31 de marzo y en la que serán pareja como hace 18 años cuando se flecharon en “Yo amo a Juan querendón”.

“Es un placer enorme, me genera gran orgullo, para mí, para nuestros hijos, para mi mamá, para mi suegra, para toda la familia, en casa están muy felices de que mamá y papá estén juntos en un proyecto. Yo creo que es como una limosna que todos pedimos, sabemos que no siempre se puede, pero eso nos gusta”.

En entrevista con TVyNovelas, Santamarina, el villano de la producción a cargo de Carlos Bardasano, asegura que trabajar junto a su mujer ha sido un regalo que agradece profundamente a la vida porque es una manera de volverse a enamorar.

“Siempre que empieza uno un proyecto hay un elenco y uno se imagina haciendo pareja con nuestras propias mujeres, porque al final, Mayrín es con la actriz con la que tengo más confianza y la que, sin duda, me va a decir la verdad. Es la que te confiesa qué le gustó y qué no de la actuación, porque estoy consciente que uno no es monedita de oro, entonces ella es la que me dirá las cosas como son, un compañero no lo hará. Pero más allá de eso, que estemos repitiendo como pareja me acerca a ella de otra manera, la veo con los ojos de ese mismo amor que nació hace tanto años, pero con la madurez de comprenderla mejor”.

Dentro de la ficción serán un matrimonio que arde en llamas con los conflictos que amenazan con destruir esa perfección que muestran a la sociedad, pero en la vida real, Eduardo admite que están mejor que nunca.

“Trabajar con mi esposa es como ir en caballo de hacienda, qué mejor que con ella que tengo absoluta confianza. Además, como pareja suma mucho porque también ayuda en la cuestión monetaria, ¿por qué no decirlo?, obviamente la gente, productores, empresas, se fijan en eso y nos ofrecen campañas de publicidad que ya nos tocó hacer como familia, por cierto, estuvimos juntos en una tienda departamental con nuestros hijos y ellos felices de poder interactuar con nosotros, entonces ha sido increíble porque nos visualizan como familia”.