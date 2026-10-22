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Lorena Tassinari exhibe VIDEOS para acusar que fue golpeada por una disputa de terrenos

Tras 8 años en disputa, Tassinari logró una sentencia favorable pero ahora acusa que fue agredida por policías privados

Octubre 21, 2026 • 
Alejandro Flores
lorena tassinari.jpg

Lorena Tassinari

Captura Imagen TV

El pleito comenzó hace 8 años, cuando Lorena Tassinari fue denunciada por supuestamente haberse apropiado de un predio.

Ese juicio duro 6 años, hasta que Tassinari logró una sentencia favorable de parte de la segunda sala penal del estado de Jalisco.
La actriz y cantante es la que hace esta narración de hechos luego de que fue agredida junto con su padre por un grupo de elementos de una policía privada.

“Llegaron unos sujetos a mi predio a meterse; nos agredieron de manera brutal a mi padre y a mí”, dijo en un enlace en vivo con De primera mano.

El predio en cuestión está en Jalisco y la disputa es, dice Lorena, porque una empresa constructora pretende fraccionar todos los terrenos de alrededor para construir un fraccionamiento de lujo.

La acusación de Lorena Tassinari

Tassinari cuenta que apenas este martes, 2 años después de haber obtenido la sentencia a su favor, logró tener nuevamente la posesión física del terreno. Y es entonces que al ir para ejecutar esa posesión, fue agredida, situación de la cual mostró videos en el programa de televisión.

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De acuerdo con su versión, detrás de la construcción de ese fraccionamiento de lujo hay un fraude procesal que ella ya denunció esta semana ante la Fiscalía General de la República.

“Supuestamente el terreno le fue vendido a una fraccionadora, pero es una venta simulada porque no pagan esa venta. Y el dueño del banco que hace la venta se ostenta como ejidatario y entonces hacen una venta en la que ellos mismos se prestan el dinero (a través del banco del que ellos mismos son propietarios) para construir el fraccionamiento”.

Lorena Tassinari, durante la transmisión en vivo, lloró al explicar lo largo que ha sido el proceso y cómo ha afectado su vida artística y cotidiana.

“Yo le pido a la Fiscalía que vea mi caso y pido un no a la violencia contra las mujeres y personas de la tercera edad como mi padre”.

Lorena Tassinari
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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