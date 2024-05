Lorena Meritano pide que “rezen” por Yolanda Andrade: “Ojalá puede hacer terapias emocionales”

En estos momentos, Lorena Meritano se considera una mujer heterosexual, pero no tiene problemas en admitir que en el pasado tuvo la curiosidad de experimentar con mujeres y en una de esas coincidió con Yolanda Andrade, de quien se hizo novia y vivió un apasionado romance en el que hubo mucho amor, pero también algo de violencia.

Según la argentina, la conductora de Montse & Joe la jaloneó del cabello, la cacheteó, la gritó y la insultó de la manera más horrible durante una pelea que tuvieron por un hombre con el que también estaba saliendo la actriz de éxitos como Prisionera de amor, Las mujer de mi vida, Muñeca Brava, Pasión de gavilanes y Mujeres asesinas.

Ahora, mucho tiempo después de la tormenta, Meritano asegura en entrevista con TVyNovelas haber perdonado a Yolanda, pues no acostumbra a quedarse con rencor en su corazón y siempre le da un lugar especial a las personas que formaron parte de su vida.

“Trato de quedar bien con mis parejas, a veces no se puede en el momento, pero luego que se va el enojo, la tristeza, soy de las que pasa la página, me encuentro a mis ex y los saludos como si fueran un familiar. Siento que hablar mal de la persona que estuvo conmigo sería hablar mal de mí, yo, de verdad, te lo juro por Dios, no tengo un ex al que le desee algo malo, no les tengo rencor, creo que, con muchas herramientas, he podido sanar mi pasado, si no fuera por la madurez, por asumir las responsabilidades frente a los fracasos, porque son fracasos, y hacerme cargo, no echarle la culpa al otro, hacerme cargo de que el 50 por ciento lo hice yo y tener la madurez de dar vuelta a la página, hay que ir hacia adelante”

Las heridas emocionales que le ocasionó Andrade ya sanaron por completo y Lorena se ha mantenido con contacto con la presentadora, mucho más ahora que atraviesa por una crisis de salud muy fuerte.

“Hace 20 días hablé con Yolanda, no la he visto en persona, pero creo que ella está luchando por vivir sanamente, le pedí mucho a la virgen de Guadalupe, porque ella cree mucho en la virgencita, entonces ojalá pueda hacer las terapias no sólo físicas, sino también las emocionales que se necesitan para gozar de una salud perfecta, me parece que la gente debe tenerle mucho respeto porque es una sobreviviente, una resiliente, una mujer que ha superado muchas adicciones, es un ejemplo de vida en muchísimas cosas, por eso, lo único que hay que hacer por ella es pedirle a la virgen, rezar y desearle el bien”.

“YO SÍ ME QUERÍA MORIR”

Desde su punto de vista, la recuperación de Yolanda dependerá del enfoque que le permita a la conductora avanzar.

“Es un trabajo que tiene que ver con la salud emocional y la física, hay que saber pedir ayuda, ir a terapia, uno debe tener la humildad para recibir la ayuda y vivir en el presente, es un día a la vez, nos toca hacer muchos cambios, porque si el cuerpo está gritando, en algún lado, es porque uno tiene que hacer muchos cambios, sanar relaciones y cambiar hábitos, el de la comida, el del sueño, los vínculos, el cuerpo grita por cosas que no están bien a nivel emocional”.

Lorena, después de vivir muy de cerca con Andrade, sabe que por su mente no ha pasado la idea de quitarse la vida, ni de parar con su lucha.

“Conociendo a Yolanda, es una mujer que siempre piensa en la vida, ahora, en mi caso, yo sí pedía morirme porque la estaba pasando muy mal con el cáncer, me sacaron un seno, el otro, me sacaron los ovarios, las trompas, se me cayó el pelo, las cejas, las pestañas, me separé, yo me quería morir, pero hay algo que se llama fe y es intangible, por eso aquí me tiene Dios”.

Actualmente, la intérprete está soltera, “pero no busco nada, yo no busco galanes, eso Dios lo tiene que poner de una manera muy mágica y perfecta, yo no ando buscando hombres, ni tengo aplicaciones, estoy perfecta como estoy, pero si aparece que aparezca bonito”.

Fue apenas en marzo que Lorena tronó con su galán. “Llevo dos meses soltera, es que estaba de novia. Yo me tomo mi tiempo para vivir el duelo de una ruptura, eso hay que hacerlo, hay que hacerlo bien, eso de que una mancha quita otra mancha no me parece muy adecuado, no creo en eso. Igual se puede dar, pero en lo personal, siempre intento que haya un espacio para hacer muchas limpiezas, un trabajo psicológico y emocional porque aunque uno se separe por decisión propia, entregas tu energía y todo lo bonito que hay dentro de ti. Yo estaba muy contenta con mi relación, llevábamos un año y dos meses, pero creo que él no era la persona para mí, y fue difícil tomar la decisión, pero lo hice y estoy justamente en ese duelo”.