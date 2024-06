Lety Calderón revela que su ex Juan Collado se mudó a España lejos de sus hijos en común: VIDEO

Cuatro años pasó tras las tejas Juan Collado por presunta defraudación fiscal y ahora que está en libertad condicional decidió mudarse a España, alejado de los dos hijos en común que tuvo con su ex esposa, Lety Calderón.

Fue la misma actriz de telenovelas quien reveló que Luciano (quien tiene síndrome de down) y Carlo no pasaron el Día del Padre con Juan Collado, pues él dejó México, al salir de la cárcel, para fijar residencia en España.

“El papá no está aquí en México pero me festejaron a mí, dije ‘ay que lindo’, nos quedamos en casa a gustísimo, pedimos tacos y estuvimos viendo películas, muy a gusto”, comentó la actriz, quien actualmente graba una nueva telenovela para TelevisaUnivision.

Lety dijo a las cámaras de Ventaneando que sus hijos ya tuvieron la oportunidad de viajar una semana a España a visitar a su papá, quien vive con su esposa, la también actriz Yadhira Carrillo.

“ya le tocaba a él 24/7, una semanita aguantó nada más, pero estuvieron muy contentos, cosa que me hizo muy feliz”, expresó a la entrevista del programa de espectáculos.

Lety Calderón finalmente comentó que ella lleva una relación de espero y armonía con Yadhira y Juan.

“Me llevo muy bien con Juan, no hay rencor, no hay odio, no hay nada, nuestra historia quedó en el pasado (...) siempre ha habido un gran respeto con Yadhira, nunca hemos sido enemigas. Somos bastante respetuosas”.