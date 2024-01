Lesslie Polinesia fue hospitalizada de nuevo, ¿cómo está su bebé?

Lesslie Polinesia encendió las alertas entre sus seguidores luego de que revelara, a través de un video compartido en su canal de YouTube, que había sido hospitalizada, de nuevo, debido a complicaciones en su embarazo.

El embarazo de Lesslie Polinesia, quien hace unos días reveló que tendría una niña, no ha sido fácil: a mediados de diciembre, la creadora de contenido ya había sido hospitalizada aunque en esa ocasión no dio más detalles sobre el mal que la aquejó.

Ahora, en su video más reciente, Lesslie Polinesia detalló que su bebita tal vez nazca antes de tiempo debido a que, a sus 31 semanas de embarazo, ella comenzó a sentir contracciones y que, incluso, el saco amniótico de su hija se rompió ya, lo que la pone en riesgo.

¿Cómo va la salud de Lesslie Polinesia y de su bebé, ya nació? Esto es todo lo que detalló la influencer en su video.

ENTRE LÁGRIMAS, LESSLIE CONFIRMA QUE SU BEBÉ NACERÁ ANTES DE TIEMPO

Lesslie Polinesia informó, a través de un videoclip grabado en el hospital, que desde hace varios días está internada debido a que empezó a tener contracciones, por lo que debió buscar ayuda médica.

“Cuando las membranas del globo se rompen está muy expuesta la bebé, entonces corre peligro ella”

La youtuber del canal Los Polinesios, con lágrimas en el rostro, confirmó que estará hospitalizada hasta el término de su embarazo debido a que el saco amniótico de su bebé ya estaba roto, lo que aumenta el riesgo de que el feto presente alguna infección.

Es por esto que los médicos ahora deberán monitorear la salud tanto de Lesslie como de su hija, por lo que la creadora de contenido no podrá abandonar el hospital de momento.

¿CUÁNDO NACERÁ LA BEBÉ DE LESSLIE POLINESIA?

La influencer detalló que los doctores analizan a diario sus contracciones porque buscan que la bebé nazca a la semana 34 o 35 del embarazo. La experiencia, aseguró ella, le ha dejado una importante lección:

“A mí me hubiera gustado que la bebé naciera hasta el final, pero obviamente cuando las membranas del globo se rompen está muy expuesta la bebé, entonces corre peligro ella. Esta situación me ha enseñado mucho de no poder controlar cosas del cuerpo”, señaló Lesslie Polinesia.